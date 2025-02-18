ضمن سلسلة دراسات نقدية مترجمة.. صدور كتاب “علم النفس النقدي والسردي والخطابي”

بغداد – الصباح الجديد:

ضمن مبادرة السيد رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب صدر حديثاً كتاب “علم النفس النقدي والسردي والخطابي “نصوص أساسية اختيار وترجمة: لؤي خزعل جبر، ضمن سلسلة دراسات نقدية مترجمة التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار، ويعد هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المكتبة العربية في مجال علم النفس.

الكتاب، الذي يقع في 447 صفحة من القطع الكبير، يحتوي على نصوص أساسية مُختارة من أبرز الباحثين في مجال علم النفس النقدي والسردي والخطابي من بينهم إيان باركر، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة مانشستر ميترو بوليتن، وجوناثان بوتر، عالم النفس الاجتماعي وأستاذ الخطاب في قسم العلوم الاجتماعية بجامعة لوبوره، وديريك إدواردز، عالم النفس الاجتماعي في جامعة لوبوروه، ودان ماك آدمز، عالم النفس الاجتماعي في جامعة نورث ويسترن.

يحتوي الكتاب على مجموعة من المواضيع المهمة، من بينها علم النفس النقدي، واللغة والقصص في علم النفس، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم النفس الخطابي.

يعد صدور هذا الكتاب خطوة مهمة في تعزيز الفكر النقدي في مجال علم النفس، وتقديم رؤى جديدة بشأن العلاقة بين علم النفس واللغة والقصص، كما يعد مصدراً قيماً للباحثين والدارسين في مجال علم النفس واللغة والقصص.