انطلاق المرحلة الثالثة لتأهيل بعض المواقع الآثارية في الموصل

بغداد – الصباح الجديد:

برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني انطلقت المرحلة الثالثة من أعمال صيانة وإعادة ترميم المواقع الاثرية في مدينة الموصل في احتفال أقيم على أرض قلعة باشطابيا على ضفاف نهر دجلة.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع ديوان محافظة نينوى متمثلة بالسيد المحافظ الاستاذ عبد القادر الدخيل ومنظمة اليونسكو للحفاظ على آثار وتراث نينوى بإعادة تأهيل بعض المواقع الاثارية.

من جهته زار رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث الأستاذ علي عبيد شلغم البعثات الأجنبية المشتركة في المواقع الآثارية والتراثية في الديوانية لتفقد الأعمال هناك.

وأعلن مفتش آثار وتراث المحافظة السيد باسم النائلي أن الزيارة التفقدية شملت أعمال تنقيبات (جامعة شيكاغو الأميركية) في مدينة نيبور الآثارية والتي أسفرت عن اكتشافات مهمة منها (سور المدينة ووحدات بنائية)، مشيراً إلى أن رئيس الهيأة تباحث مع رئيس البعثة للقيام بأعمال صيانة للمعابد والزقورة خلال المرحلة القادمة وهو أمر يحدث للمرة الأولى، وكذلك تفقد بعثة جامعة القادسية المشتركة مع (جامعة دورهام البريطانية) في تل الرماحية الآثاري.

مضيفا أن سيادته اطلع على مكان إنشاء المدينة السياحية المزمع إقامتها من قبل محافظة الديوانية والتي يجري إعداد تصاميمها في دائرة الصيانة، وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من البعثات ستصل المحافظة قريبا من جامعات عالمية (المانية، كندية، إيطالية) نتيجة لجهود الهيأة الرامية إلى تطوير قطاع الآثار والتراث بالتواصل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية.