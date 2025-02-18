غادة عبد الرازق تتصدر بوستر مسلسل “شباب امرأة”

الصباح الجديد – وكالات:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “شباب امرأة” البوستر الرسمي للعمل، الذي تصدرته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، فيما ظهر خلفها مجموعة من أبطال المسلسل، وأثار البوستر حماسة الجمهور وترقبهم لمتابعة العمل المرتقب عرضه في رمضان 2025.

ونشرت الشركة المنتجة البوستر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقته بتعليق “حكاية زمان بعيون النهاردة”، ما يعكس فكرة تقديم العمل الكلاسيكي بروح عصرية. هذا يفتح التساؤلات حول كيفية معالجة الأحداث والشخصيات في النسخة الحديثة.

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، على رأسهم غادة عبد الرازق، بجانب محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، يوسف عمر.

والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن، وهو التعاون الثاني على التوالي بين غادة عبد الرازق وأحمد حسن بعد نجاحهما في مسلسل “صيد العقارب” في رمضان 2024.

ويستند المسلسل إلى فيلم “شباب امرأة” الذي قدمته النجمة تحية كاريوكا، وتدور أحداثه حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة لتدعم ابنها في دراسته بكلية دار العلوم.

وعند وصول ابنها إلى القاهرة، يستأجر غرفة لدى امرأة تُدعى شفاعات، التي تفتن بشبابه وتؤثر في حياته، وفي وسط هذه الأزمات، تظهر فتاة تُدعى سلوى، التي تساعده على التخلص من الفساد الذي وقع فيه.

وينتظر الجمهور بشغف عرض مسلسل “شباب امرأة”، للتعرف إلى كيف ستقدم غادة عبد الرازق شخصية شفاعات الشهيرة، وهل ستضيف لمسات جديدة تتناسب مع العصر الحالي.