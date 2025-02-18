  • الجمعة , 21 فبراير 2025
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

البحر يترصد وجهي

ثقافة
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باقر طه الموسوي

الوقت فجر يغسل كائناته
من عتمة الازمنة
والشمس صديقتي
ترمم وشاح الوسن
الصباح يدفع ببرودته
في الاجساد المنهكة
وهذا الصقيع المجنون
يغزل من فروة الثلج
معطفا للأرض
البحر يترصد وجهي
بحبكة شرقية وخيالات
هذا اليأس يطاردني
في الاضواء
وكالعادة هذه المشاهد
ترتطم بخطواتي
يسألني عن اسمي
الغارق في مساحاته
أدخل أمواجه المتلاطمة
فتغمرني الأطيان والزوابع
افتح نوافذ للغرقى
فسحات للهاربين
في المنافي البعيدة
الحالمين في العودة
إلى الوطن
وطياته في الامسيات
وهذا الكأس يمكث
في شفاه امرأة
وحده يعاقر صمتها البعيد
حين يتذكر فصوصه
في البياض
ضحكتها في تجاعيد المرايا
املأ كأسي بالخمر
حتى تهذي التماثيل بالجنون
وأطلق خطواتي في الهواء
ايها البحر انا يعقوب
دلني على روح البلاد
او ارم حجر السهد في خاصرتي
ايقونة للوطن المستباح
بالتماسيح

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