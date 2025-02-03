بندر بن فهد يؤكد أن اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية يجعلها وجهة سياحية عربيا وعالميا

متابعة – الصباح الجديد:

أعرب رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد عن سعادته للتواجد في بغداد التاريخ والحضارة والعراقة والانسان لحضور فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025.

وقال في تصريحات صحفية: أتقدم بالشكر والامتنان للحكومة العراقية والشعب العراقي الأصيل على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وأثمن دور وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني والجهات المعنية لإنجاح فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية.

واشار آل فهيد إلى أن بغداد استطاعت الفوز بهذا اللقب بعد تحقيقها جميع المعايير التي حددتها المنظمة العربية للسياحة وتم اعلانها عاصمة للسياحة العربية في اجتماع عقد في مقر الجامعة العربية لاسيما بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني لأحداث نهضة واسعة في شتى المجالات لتكون بغداد الوجهة السياحية للمنطقة العربية والعالم أجمع.