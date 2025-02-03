ترشيح المؤلف الموسيقي العراقي قتيبة النعيمي لأرفع جائزة في العالم العربي

متابعة – الصباح الجديد:

رشحت أكاديمية الفنون المصرية المؤلف الموسيقي العراقي قتيبة النعيمي لجائزة النيل للمبدعين العرب لعام 2025، تقديراً لمنجزه الموسيقي الرائد وإسهاماته البارزة في إثراء الموسيقى العربية وتعزيز مكانتها في الساحة العالمية.

وقال النعيمي في تصريح صحفي: “أنا في غاية الامتنان لهذا الترشيح الذي جاء من أكاديمية الفنون المصرية، بعد اختياري من بين العديد من الشخصيات الثقافية البارزة، لذا أعتبره تكريماً كبيراً من بلدي الثاني مصر بلد الفن والثقافة”.

وأضاف النعيمي، “ما يضاعف سعادتي هو ترشيحي لهذه الجائزة إلى جانب الفنانة الكبيرة فيروز، التي تم ترشيحها من قبل جامعة القاهرة وهي أيقونة الإبداع العربي، ما يجعل هذا الترشيح أكثر تميزاً بالنسبة لي”، لافتا الى أن “هذا الترشيح يمثل انعطافه مهمة في مسيرتي الفنية”.

وأكد النعيمي “قدرة الموسيقي العراقي على التأثير والإلهام عالمياً، كما يعكس التقدير العميق لدوره في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية وتطويرها بما يتماشى مع تحديات العصر”.

وأشار الى أن “جائزة النيل للمبدعين العرب التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مصر من أرفع الجوائز الثقافية في العالم العربي، التي تهدف إلى تكريم الشخصيات التي قدمت إسهامات متميزة في مجالات الأدب والفنون، وحققت تأثيراً كبيراً في المشهد الثقافي الفني العربي”.

ويعتبر المؤلف الموسيقي قتيبة النعيمي من أبرز المبدعين الموسيقيين العرب، الذي استطاع أن يمزج بين الأصالة والحداثة الموسيقية وأن يقدم رؤية موسيقية فريدة تعكس روح التراث العربي ضمن إطار موسيقي معاصر، مما أكسبه تقديراً واسعاً في الأوساط الفنية والثقافية على الصعيدين العربي والعالمي.