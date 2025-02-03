هنا الزاهد تكشف مفاجأة عن “إقامة جبرية” ومواصفات زوجها المستقبلي

الصباح الجديد – وكالات:

حلّت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ONE، حيث كشفت للمرة الأولى أسباب اختيارها لبطولة مسلسل “إقامة جبرية”، مفجرة مفاجأة بأنها لم تكن ستقدمه، إضافة الى تفاصيل تحضيراتها لشخصيتها في المسلسل، والذي يعرض حاليًا، معربة عن سعادتها الكبيرة بنجاحه، كما تحدثت هنا عن مواصفات الزوج المستقبلي، مؤكدة أنها تنجذب لمن يكبرها بسنوات كثيرة.

وقالت هنا: “أول ما جالي اتخضيت ومش مصدقة وقولت لأ، والمنتج أحمد عادل قالي ده دور عمري، وفكر فيا لأنه شايف إن ليا شخصيتين وحاسس إني هعمل الدور حلو، وأول ما قرأت الورق كنت بعمل مشروع تاني ووقفته واعتذرت عنه، أنا بحب شخصية سلمى جدًا.

وأضافت: “قعدت أذاكر للدور ده مسكت كراسة وقعدت أكتب كل حاجة في حياة الشخصية، أنا حبيت الدورده جدًا واتأثرت بيها جدًا وقت تصويرها”.

وعن مواصفات زوجها المستقبلي، قالت هنا: “أرغب في الارتباط بشخص بعيد عن الوسط الفني، لا منتج ولا مخرج ولا أي شخص له علاقة بالفن، ولكن يحترم طبيعة شغلي. وأريد شخصًا بعيدًا عن الوسط لأنني في العادة شخص طبيعي جدًا وأحب أن أعيش الحياة الطبيعية، لأنني (بيتوتية) للغاية”.