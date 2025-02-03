مدير عام الفنون يشارك بافتتاح المعرض الأول لقاعة أسس ويقترح استحداث متحف للخزف

بغداد – الصباح الجديد:

شارك المدير العام لدائرة الفنون العامة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار الفنان الدكتور قاسم محسن، بافتتاح المعرض الأول لقاعة أسس للفنون التشكيلية في بغداد، وافتتح المعرض مستشار رئيس الوزراء الدكتور عدنان السراج، بمشاركة 50 فنانا عراقيا بتخصص الرسم والنحت والخزف، وحضور عدد كبير من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وسبق أن حدد مدير قاعة أسس للفنون التشكيلية الفنان الدكتور أحمد جمعة البهادلي بداية شهر شباط الحالي لافتتاح المعرض الأول للقاعة في العاصمة بغداد.

من جهة أخرى اقترح الفنان محسن، استحداث متحف للخزف في العراق باسم الفنان سعد شاكر، واستقبل محسن الفنانين الخزافين قاسم نايف ودلير سعد شاكر، وبحث معهما التعاون والمشاركة في فعاليات دائرة الفنون العامة المقبلة.

كما شهد اللقاء استعراض واقع الفن التشكيلي في العراق، ودور الفنانين بمختلف الفنون في استمرار عجلة الفن التشكيلي، لما لهم من أهمية في جميع الفعاليات الفنية، وعلى هامش اللقاء طرح السيد المدير العام فكرة استحداث متحف للخزف باسم (سعد شاكر) إكراماً لدوره في مجال الخزف العراقي (رحمه الله).