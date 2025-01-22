“أعراس الهايكو” لـ عبد الكريم كاصد

متابعة – الصباح الجديد:

عن دار لندن للطباعة والنشر، في العاصمة البريطانية لندن، صدر حديثًا للشاعر والمترجم العراقي المقيم في المملكة المتحدة، عبد الكريم كاصد، كتاب بعنوان: “أعراس الهايكو”.

يتناول الكتاب، وفقًا للناشر، ما جرى في ملتقيات الهايكو العالمية التي أُقيمت في كلٍّ من اليابان، وإيطاليا، والمغرب، وما تخللها من مداخلاتٍ، وحواراتٍ حضرها المؤلف، الشاعر عبد الكريم كاصد، مدعوًّا، وأسهم فيها بمداخلاته وتعليقاته، مثلما يتضمن مشاهداته للمدن التي رعتْ هذه اللقاءات، والقصائد التي ألقيتْ فيها للشعراء المشاركين.

وهذا الكتاب معنيٌّ بقضايا الهايكو، مثلما هو أدبُ رحلات يحتفي بما هو يوميٍّ عابر من بشرٍ وأحداث، ويضمُّ أيضًا ديوانًا صغيرًا من قصائد الهايكو للشعراء المشاركين في بعض هذه الملتقيات، وتعريفًا بهم، تحت عنوان “مختارات شعرية” تمّتْ ترجمتها من اللغتين الإنكليزية والفرنسية.

وعبد الكريم كاصد، شاعر وكاتب ومترجم وناقد أدبي عراقي. ولد في البصرة ونشأ بها. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها. حصل على ليسانس في الفلسفة من جامعة دمشق سنة 1967، وعلى الماجستير في الترجمة من جامعة وستمنستر بلندن سنة 1993. عمل مدرساً لعلم النفس واللغة العربية في العراق والجزائر، وفي سنة 1978 غادر العراق إلى الكويت ثمّ إلى عدن حيث عمل محرّراً في مجلة الثقافة الجديدة اليمنية، وفي نهاية 1980 رحل إلى سوريا ثمّ إلى لندن أواخر 1990 حيث يقيم بها. له دواوين شعرية عديدة وترجمات أدبية ونصوص. يكتب بالعربية والإنجليزية ويتقن الفرنسية.