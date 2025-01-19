في الدار العراقية للأزياء .. بازار خيري وأغانٍّ تتغنى ببغداد الحبيبة

بغداد – الصباح الجديد:

تزامناً مع برنامج اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025 ، أقامت وحدة شؤون المرأة في الدار العراقية للأزياء، وبالتعاون مع صناع المشغولات اليدوية وأصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أُصبوحة فنية افتتحها المدير العام ووكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار للشؤون الثقافية الدكتور فاضل محمد حسين.

شملت الأُصبوحة إقامة بازارٍ خيري لمنتوجات شعبية من ملابس وحلي وأكلات بغدادية وغيرها، فضلا عن مختارات غنائية تراثية لفرقة عمار الحنين.

السيد الوكيل أكد في كلمته التي ألقاها حرص وزارة الثقافة ومؤسساتها على إبراز الجوانب الإبداعية للعاصمة التي تُوجت عاصمة للسياحة العربية 2025، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بتراث بغداد وملامحها الفنية والشعبية من الرقص والغناء والموسيقى والأعمال والمنتوجات الشعبية.

وبيَّن سيادته إلى الفعالية الكبرى التي تُقام في الثاني من شباط القادم والتي تتمثل بتسليم مفاتيح السياحة العربية للحبيبة بغداد لتتربع على العرش السياحي العربي بامتياز.