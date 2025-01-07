موعد إطلاق الثانية ببغداد قريبا وزارة النقل تعلن استكمال الحزمة الأولى لمشروع النقل الجماعي

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة النقل استكمال الحزمة الأولى لمشروع النقل الجماعي في بغداد، فيما أشارت الى إطلاق الحزمة الثانية قريباً.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي : إن “الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير منظومة النقل العام في بغداد والمحافظات”.

وأوضح، أن “الوزارة، أعلنت استكمال الحزمة الأولى لمشروع النقل الجماعي من خلال افتتاح 43 خطاً في بغداد”، لافتا الى أن “الأيام المقبلة ستشهد إطلاق الحزمة الثانية التي تتضمن استكمال المشروع ليكون المجموع الكلي للخطوط في بغداد 72 خطاً”.

وبشأن المحافظات أشار إلى أن “آخر محافظة تم تزويدها بخدمات النقل الجماعي هي محافظة ذي قار، حيث تم رفدها بعدد من الحافلات بالتنسيق مع الحكومات المحلية، مع وجود خطط لافتتاح خطوط إضافية قريباً”.

وفي ما يتعلق بإنشاء مظلات انتظار حديثة، بيّن الصافي، أن “الوزارة افتتحت عدداً من المظلات في جانبي الرصافة والكرخ، والعمل مستمر بهذا الصدد لتطوير مسارات النقل الجماعي”.

وأكد، أن “وزارة النقل تواكب التطورات في البنية التحتية، بما في ذلك افتتاح الجسور والطرق الجديدة، لتكون سباقة في تفعيل خطوط النقل الجماعي بما يسهم في تحسين خدمات النقل العام وتلبية احتياجات المواطنين”.