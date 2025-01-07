العراق في المركز السابع عالمياً والثاني عربياً بين أكثر الدول استخداماً لتطبيق “سناب شات”

سمير خليل

مع تطور حركة المعلوماتية وتقارب العلاقة بين البشر عبر الاثير، تنوعت وسائل الاتصال والتواصل تماشيا مع وفرة هذه الوسائل التي أصبحت في المتناول، حيث اختصرت الكثير من الجهد ووفرت مديات التقارب بين البشر بشكل خيالي قياسا بوسائل الاتصال التي كانت تتحكم بالعلاقات والتواصل بين البشر.

بالمقابل، فإن شركات صنع وانتاج أجهزة الاتصال الحديثة تعيش منافسة شديدة في سبيل ترويج منتجاتها بعد أن تلبسها أحدث ما تصل اليه تكنولوجيا المعلومات والتي تواصل التطور والتنوع يوما بعد يوم.

فبجانب تطبيقات الفيسبوك والفايبر والواتساب والتليغرام والانستغرام والتيك توك واليوتيوب يقف السناب شات محاولا إمساك عصا التفوق على باقي اقرانه من وسائل الاتصال.

والسناب شات بتعريف بسيط هو طريقة سريعة وممتعة لمشاركة اللحظة مع أصدقائك وعائلتك، بمعنى أنك تستطيع التواصل مع من تريد عن طريق فتح الكاميرا أو التقاط الصور، بل بالإمكان فتح الكاميرات والتواصل اللحظوي بين أكثر من شخصين.

وفي سباق استخدام هذه الوسيلة السريعة والبسيطة، احتل العراق المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية الأكثر استخداماً لتطبيق “سناب شات”، وفقًا لآخر الإحصائيات من موقع “worldpopulationreview” للتحليلات، بينما جاءت السعودية في المركز الأول.

وحلت مصر في المركز الثالث خلف العراق، مما يعكس تنوع جمهور التطبيق بين دول الخليج وشمال إفريقيا، ويحظى التطبيق بشعبية كبيرة بين الشباب في المنطقة، حيث يُستخدم للتواصل ومشاركة اللحظات اليومية، ما يعزز مكانته كأحد التطبيقات الاجتماعية الأكثر تأثيراً في العالم العربي.

وبلغ عدد مستخدمي تطبيق “سناب شات” في السعودية نحو 23.3 مليون مستخدم خلال 2024، بزيادة قدرها نحو 2.3 مليون مستخدم عن العام الماضي، ما دعم تصنيفها كدولة نشطة في استخدام “سناب شات” لتأتي في المرتبة الـ 5 عالمياً من حيث عدد المستخدمين.

وجاء العراق في المركز السابع عالمياً من حيث عدد مستخدمي “سناب شات” والمركز الثاني عربياً، ووصل عدد مستخدمي تطبيق “سناب شات” في العراق إلى 15.9 مليون مستخدم، رغم تراجع عدد المستخدمين عن العام الماضي بمقدار 200 ألف مستخدم.

وحلت مصر بالمرتبة الثالثة عربياً والتاسعة عالمياً من حيث عدد مستخدمي “سناب شات”، وبلغ عدد مستخدمي التطبيق في مصر نحو 12.3 مليون مستخدم في العام الجاري، مقابل 15.4 مليون مستخدم العام الماضي.

الجزائر جاءت بالمركز الرابع عربياً من حيث عدد مستخدمي “سناب شات” بعدد مستخدمين بلغ 7.5 مليون مستخدم، ثم المغرب بعدد 5.4 مليون مستخدم.

وحلت الإمارات في المركز السادس عربياً في استخدام “سناب شات” بعد وصول عدد المستخدمين بها إلى 4.1 مليون مستخدم، ثم الأردن بعدد 3.8 مليون مستخدم.

المركز الثامن عربياً من حيث عدد مستخدمي تطبيق “سناب شات” كان من نصيب الكويت بعدد 2.2 مليون مستخدم، ثم عمان تاسعاً بعدد 1.9 مليون مستخدم، وحلت تونس في المركز العاشر بقائمة أكبر 10 دول عربية في استخدام تطبيق “سناب شات” بعدد 1.2 مليون مستخدم.

وفيما يلي قائمة توضح أكبر 10 دول عربية من حيث استخدام تطبيق “سناب شات”.

1- السعودية: 23.3 مليون مستخدم، 2- العراق: 15.9 مليون مستخدم،

3- مصر: 12.3 مليون مستخدم، 4- الجزائر: 7.5 مليون مستخدم، 5- المغرب: 5.4 مليون مستخدم، 6- الإمارات: 4.1 مليون مستخدم، 7- الأردن: 3.8 مليون مستخدم، 8- الكويت: 2.2 مليون مستخدم، 9- عمان: 1.9مليون مستخدم، 10- تونس: 1.2 مليون مستخدم.

وتبقى تطبيقات وسائل الاتصال في سباق محموم لنيل رضا مستخدميها في كل انحاء العالم، وهذا السباق يصب في صالح العلاقات والتواصل بين البشر مثلما يدر ملايين الدولارات لشركات تصنيع الاجهزة الخاصة به.