الديوانية تعلن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الشلب

الديوانية – الصباح الجديد

أعلنت مديرية زراعة محافظة الديوانية انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الشلب بنوعيه العنبر والياسمين، فيما أشارت إلى أن إجمالي الكميات المسوقة كانت (54752) طناً.

وقال مدير زراعة الديوانية، أحمد جاسم الزيادي : إن “المراكز التسويقية في المحافظة، أوقفت وبشكل رسمي تسلم محصول الشلب من المسوقين”، مبيناً أن “إجمالي الكميات المسوقة كانت (54752) طناً”.

وأضاف الزيادي، أن “الموسم التسويقي لمحصول الشلب، حقق نجاحات كبيرة من خلال الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين بعد توقف زراعته لعامي 2022/ 2023، ومن خلال حالة التعاون من مختلف القطاعات والجهات لتسهيل الإجراءات بعد تهيئة المساحات الخزنية والأمور اللوجستية لاستيعاب الكميات المسوقة من المزارعين والفلاحين”.