الزراعة: العراق يصدر 13 سلعة زراعية متنوعة وخطة لزيادة حجم الصادرات

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة الزراعة أن العراق يصدر 13 سلعة زراعية متنوعة وخطة لزيادة حجم الصادرات، فيما أشارت إلى وجود خطة لزيادة حجم الصادرات من المنتجات الفائضة عن الاستخدام المحلي.

وقال وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين : إن “الوزارة تضع ضمن أولوياتها تقليل الهدر في الموارد المائية من خلال تقنين المياه وتقليل الضائعات عن طريق اتباع التقنيات المتطورة في عمليات الري”.

وأشار عبد الحسين، إلى أن “عمليات الاستيراد والتصدير تعد جزءا من العملية الزراعية في جميع بلدان العالم، والعراق يستورد بدوره بعض السلع الزراعية وخصوصا محاصيل الفواكه التي يفتقر إليها جراء الارتفاع في درجات الحرارة وزيادة نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية”

وأضاف، أن “العراق يقوم بالمقابل بتصدير 13 سلعة زراعية متنوعة بضمنها البطاطا والتمور والأعلاف، ويجري العمل على خطة لزيادة حجم الصادرات من المنتجات التي تسجل فائضا في الاستخدام المحلي”.

المرور تطلق حملة لمحاسبة أصحاب المركبات الذين لم يثبتوا لوحاتهم المنجزة

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت مديرية المرور العامة تنفيذ حملة مرورية الأسبوع المقبل لمحاسبة أصحاب المركبات الذين لم يراجعوا مواقع تسجيل المركبات لتثبيت لوحات المركبات المنجزة.

وذكرت المديرية في بيان أنها “ستباشر الأسبوع المقبل بحملة مرورية لمحاسبة أصحاب المركبات الذين لم يراجعوا مواقع تسجيل المركبات بصدد تثبيت لوحات المركبات المنجزة ممن استلموا إجازة التسجيل (السنوية)”.

وأضافت، أن “الحملة ستشمل محاسبة أصحاب مركبات الفحص المؤقت لمن تجاوز المدة القانونية منذ دخول المركبة ولم تتم مراجعتهم لتسجيل مركباتهم”.