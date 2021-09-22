اختبار جديد لميسي أمام غوارديولا في دوري أبطال أوروبا

ميلان مهدد بغياب نجمه عن موقعة أتلتيكو مدريد

العواصم ـ وكالات:

بعد التعادل المخيب للآمال أمام كلوب بروج في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يطمح باريس سان جيرمان لتحسين صورته أوروبيًا، عندما يستضيف مانشستر سيتي وصيف النسخة الماضية على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الثانية.

ومن المتوقع أن تحفل المباراة بالمتعة الكروية، نظرًا لكم النجوم الموجود في الفريقين، بجانب أنهما يعتبران من المرشحين بقوة للتتويج باللقب في هذه النسخة.. هذه المباراة تعد اختبارًا جديدًا لليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، أمام مدربه السابق بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

ولمع نجم ميسي في بداية مسيرته مع برشلونة، تحت قيادة جوارديولا، واستطاعا سويًا حصد العديد من الإنجازات للنادي الكتالوني، على الصعيدين المحلي والأوروبي.. لكن بعدها رحل جوارديولا عن البارسا وشق طريقه خارج إسبانيا ليستقر حاليًا في مانشستر سيتي، كما غادر ميسي قلعة كامب نو، بعد فشل تجديد عقده الصيف الماضي ليتجه نحو النادي الباريسي.وقبل ذلك، خاض ميسي ضد فريقي جوارديولا (بارين ميونخ ومانشستر سيتي) 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، انتصر مرتين وخسر مثلهما، إلا أنه سجّل 6 أهداف.

وتعوّل الجماهير الباريسية على ميسي كثيرًا في هذه المواجهة لاستعادة التوازن أوروبيًا، خاصة أن مان سيتي اكتسح لايبزيج في الجولة الأولى (6-3).

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من جانب اخر، أصبح فريق ميلان مهددا بفقدان أحد نجومه خلال المباريات الثلاث المقبلة، بعدما تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة أمام يوفنتوس، بمنافسات الدوري الإيطالي.. وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن الدنماركي سيمون كاير، مدافع ميلان، عانى من مشكلة عضلية أمام يوفنتوس، فشل بسببها في استكمال المباراة ليخرج في الشوط الأول ويحل محله بيير كالولو.. وأضاف أن كاير خضع لفحوصات طبية أمس الاول، كشفت عن عدم وجود أي إصابة خطيرة في العضلات، مشيرة إلى أنه سيغيب لمدة أسبوع.

ولفت الموقع إلى أن كاير سيغيب بشكل مؤكد عن المباراتين المقبلتين أمام سبيزيا وفينيزيا في الدوري الإيطالي.ويأمل الجهاز الفني لميلان أن يلحق اللاعب بالمباراة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.