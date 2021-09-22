فوز صعب للجوية وثمين لنفط الوسط وبغداد يعطب الكهرباء في ممتاز الكرة

فرحان امينا عاما وتسمية مشرفي المنتخبات الوطنية

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق فريق الجوية فوزا صعبا بهدف من دون مقابل على حساب فريق القاسم في الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز امس في ملعب الشعب الدولي، حامل اللقب حقق فوزه بامضاء اللاعب ضرغام إسماعيل في الدقيقة 30، وفي مباراة أخرى ضيفها ملعب النجف الدولي، حقق نفط الوسط الفوز الثمين على ضيفه سامراء العائد إلى دوري الاضواء بهدف من دون رد سجله اللاعب حسن داخل في الدقيقة 30، في وقت فاز فريق أمانة بغداد على الكهرباء بهدفي مهيمن سليم ملاخ في الدقيقتين 65 و68.

وتختتم اليوم الاربعاء مباريات الجولة باقامة لقاء النجف و الديوانية في الساعة السادسة مساء في ملعب النجف الدولي التي كانت مقررة الاثنين الا ان لجنة المابقات أرتات تأجيلها بسبب عدم تسجيل لاعبي فريق الديوانية في نظام التراخيص الدولي، ويقود المباراة مهند مناف يساعده حسين فلاح وميثم خماط ومحممد مهدي حكما رابعا ومقوم الحكام الدكتور سمير مهنا.

وكانت مباريات أول أمس شهدت فوز الشرطة على الطلبة بهدف السوري محمد مواس في الدقيقة 42، وزاخو على نوروز بهدفين مقابل هدف واحد ففي الدقيقة 23، حصل زاخو على ركلة جزاء، سجل منها المحترف البرازيلي لوكاس سانتوس الهدف الأول.وفي الشوط الثاني شهدت المباراة إثار أكبر، بعدما نشط فريق نوروز وعادل النتيجة، في الدقيقة 56، عبر لاعبه آسو رستم.وضغط زاخو في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وسجل محترفه البرازيلي فرانك سيدريك الهدف الثاني، في الدقيقة 86.

وبالنتيجة ذاتها فاز نفط البصرة على الكرخ، وبرغم البداية السريعة للكرخ، والذي افتتح النتيجة بعد مرور دقيقتين فقط، من توقيع عماد محسن، لكن نفط البصرة تمكن من العودة.وأدرك نفط البصرة، التعادل في الدقيقة 30 بواسطة أحمد عبد الكريم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب مصطفى هادي من إحراز الهدف الثاني لنفط البصرة في الدقيقة 54.وحصد نفط البصرة، أول 3 نقاط في رصيده، في حين ظل الكرخ من دون نقاط. وتعادل النفط ونفط ميسان من دون أهداف.

وفي سياق اخر، سلمت الهيئة الادارية لنادي الكهرباء مبالغ الدفعة الاولى الى جميع لاعبي الفريق الكروي المشارك في منافسات دوري الكرة الممتاز .. واوضح امين سر النادي الكابتن ثائر الشرقي بأن أدارته حرصت على توفير مبالغ الدفعة الاولى للاعبين قبل الشروع بمنافسات الموسم الحالي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ مؤكدا» سعي الجميع للارتقاء بواقع حال فرق النادي.. ومن جهته اعرب مدرب الفريق الكروي الكابتن لؤي صلاح عن شكره وتقديره لادارة النادي التي تسعى لتوفير الاجواءالمناسبة من اجل دعم الفريق الكروي هذا الموسم.

من جانب اخر، عقد الاتحاد المركزي لكرة القدم اجتماعه الثاني، أول أمس، بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال، والأعضاء، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان.. وقال الناطق الإعلامي للاتحاد هشام محمد: «الاجتماع عقد بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال وجميع الأعضاء، وتمخض عن عدد من القرارات».وأضاف وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد المركزي عبر فيسبوك: «من تلك القرارات التصويت بالإجماع على تسمية محمد فرحان أمينا عاما للاتحاد، وتشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد لتقيّيم عمل اللجان العاملة في الاتحاد».

كما شملت القرارات «تشكيل دائرة لإدارة المنتخبات الوطنيّة تتألف من يونس محمود مشرفا على المنتخب الوطني، وغانم عريبي مشرفا على المنتخب الأولمبي والأكاديميات، ومحمد ناصر مشرفا على منتخب الشباب، وخلف جلال مشرفا على منتخب الناشئين». واختتم الناطق الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، هشام محمد، حديثه بالقول إن «الاتحاد سيواصل عقد اجتماعاته بصورة منظمة، والقرارات التي اتخذت اليوم جاءت بعد دراسة معمقة تهدف إلى الارتقاء بواقع العمل من جميع النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية، بما يتناسب مع أهمية وتاريخ الاتحاد العراقي لكرة القدم».