الإصابات بكورونا تتجاوز 244 مليون و600 الف عالميا وفيتامين D يمنع تطور الفيروس

بؤرة عدوى جديدة في الصين

الصباح الجديد – متابعة:

أظهرت بيانات مجمعة نشرت امس الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 224.6 مليون حتى الأمس، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها على مستوى العالم اكثر من 5.68 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 224 مليوناً و656 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و630 ألف حالة، وأوضحت تلك البيانات التي تجمعها فرق متخصصة، تتابع تطورات الأوضاع العالمية، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و679 مليون جرعة.

في السياق، كشفت دراسة بحثية أجراها علماء جامعة ألاباما الأمريكية، عن أن الأشكال النشطة لفيتامين ( د ) يمكن أن تمنع تكرار وتطور فيروس كورونا، وتشير نتائج الدراسة التي اشرف عليها وادارها متخصصون بعلم الأوبئة، أيضًا إلى أن اللوميستيرول، وهو جزء من عائلة فيتامين ( د ) من مركبات الستيرويد، والذي ينتج عن تفاعل كيميائي في الجسم باستخدام الضوء، يعمل على منع الإصابة بكورونا.

ووفقًا لتقرير لموقع ميديكال إكسبريس، أثبتت الدراسة أن فيتامين ( د ) ومستقبلات اللوميستيرول قادرة على منع إنزيمين محددينRdRP وMrpoمطلوبين لدورة حياة فيروس كورونا.

اكتشاف بؤرة جديدة لعدوى كورونا في الصين

وعلى المستوى العالمي أيضا، أفادت قالت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، إنه تم تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة فوجيان الصينية، كما تم اكتشاف 18 شخصا يحملون الفيروس من دون أعراض.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية القول، إنه تم اكتشاف بؤرة تفشي المرض الجديدة، في قضاء سينيو قرب مدينة بوتيان، ووفقا للتقييمات الأولية، تنتشر بين المصابين سلالة “دلتا” شديدة العدوى، وفقا لروسيا اليوم.

اللقاحات تقلل من خطر الوفاة بـ11 مرة

وبشأن اللقاحات، أكدت السلطات الصحية الأميركية أن خطر الوفاة جرّاء كوفيد ينخفض بـ11 مرة واحتمال نقل المصابين إلى المستشفيات بعشر مرّات بين الأشخاص الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة.

وجاءت البيانات من 3 أبحاث جديدة نشرتها مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الجمعة، وأكدت جميعها على فعالية لقاحات كوفيد في منع حدوث أي مضاعفات شديدة في حال الإصابة بالوباء.