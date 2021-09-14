سوق العراق للأوراق المالية يتداول 141 مليار سهم بقيمة 113 مليار دينار

خلال شهر آب الماضي

الصباح الجديد ـ متابعة:

تداولت سوق العراق للأوراق المالية، اكثر من 141 مليار سهم، وبقيمة بلغت اكثر من 113 مليار دينار، خلال شهر آب الماضي.

وجاء في بيان صحفي ان المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام، قال: “بلغ عدد الصفقات المنفذة 8767 صفقة، وأغلق مؤشر السوق ISX60 لأسعار الأسهم المتداولة في آخر جلسة من شهر آب على 594 نقطة، وأغلق في آخر جلسة من الشهر تموز على 575 نقطة، محققا ارتفاعاً نسبته 3.2 %”.

وأضاف أن “سوق العراق للأوراق المالية نظم 21 جلسة تداول بالأسهم”، لافتا الى أن “عدد الشركات الموقوفة عن التداول بلغ 21 شركة مساهمة بقرار من هيئة الأوراق المالية؛ لعدم الالتزام بتعليمات الافصاح وعدم وتقديم البيانات المالية لأكثر من سنة مضت”.

ولفت عبد السلام الى أن “سوق العراق للأوراق المالية يتميز بأنه سوق للتداول شراءً وبيعًا بين المساهمين والمستثمرين، وانه سوق لنقل الملكية بين المؤسسات المصرفية والمالية، وعلى هذا الأساس فإن الصفقات الكبيرة خصوصا في القطاع المصرفي تتطلب مصادقة البنك المركزي العراقي المسبقة عليها الى جانب التعليمات التي حددتها هيئة الأوراق المالية في تعليمات تداول الأسهم”.

انتقال الأموال

وعن آليات التداول قال عبد السلام، “تنظم الجلسات يوميا من يوم الاحد الى يوم الخميس من الساعة 9:30 صباحا لغاية 2:30 بعد الظهر، ويتم التداول بين السوق وشركات الوساطة وفق الأنظمة الالكترونية Online ، التداول عن بعد، كما ان التسويات المالية انتقال الأموال من المشتري الى البائع والتسويات السهمية انتقال الأسهم من البائع الى المشتري تتم في جلسة التداول نفسها T+0؛ لذلك فان سوق العراق للأوراق المالية من الأسواق المتميزة في المقاصة والتسوية”.

الحسابات الختاميَّة

وأشار الى أنه “قدمت 64 شركة مساهمة مدرجة في السوق لغاية شهر آب البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 31/كانون الأول /2020 التزاماً بقانون الشركات وقانون الاسواق المالية وتعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الاوراق المالية، وقد تم نشرها على الموقع الالكتروني للسوق”.

وبيّن أن “الأقسام الفنية في السوق حاليا تجري الاختبارات الفنية المطلوبة وعقد لقاءات مع NASDAQ من خلال تطبيق ZOOM لغرض تجربة اطلاق الأرقام القياسية القطاعية خلال العام الحالي”.

وتعد سوق العراق للأوراق المالية سوقا اقتصادية نظامية تعمل بموجب القانون رقم 74 لسنة 2004 وتحقيق الأهداف الواردة فيه، ومن اهم اهداف السوق تنظيم جلسات تداول الأوراق المالية ومراقبة التعامل والتداول بموجب التعليمات والقواعد.

ويستخدم السوق في سبيل تحقيق هذه الأهداف منظومة الكترونية تتكون من نظام التداول الالكتروني ونظام الإيداع المركزي من NASDAQ Technology أسوة بالأسواق المالية العربية وبعض الأسواق الاوروبية.

ويستخدم أيضا نظام الشركات المساهمة في مركز الإيداع ونظام شركات الوساطة من قبل شركات الوساطة التعليمات والقواعد.