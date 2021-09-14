167 تريليون دولار مدفوعات غير نقدية في الصين للربع الثاني

ارتفعت 6.25 %

الصباح الجديد ـ متابعة:

حافظت عمليات الدفع غير النقدي التي تعاملت معها البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري، على زيادة ثابتة، بينما واصلت عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة زخمها في النمو.

وقال بنك الشعب الصيني أمس، إن إجمالي المدفوعات غير النقدية، بما في ذلك البطاقات المصرفية، ومركبات الدفع عبر الإنترنت، والأوراق التجارية، وتحويلات الائتمان وغيرها من التسويات النقدية، بلغ 1080.82 تريليون يوان “167.05 تريليون دولار”، بزيادة 6.25 في المائة على أساس سنوي.

ومن هذا الإجمالي، حافظت المدفوعات عبر الهواتف المحمولة على اتجاه النمو حيث سجلت 117.13 تريليون يوان، بزيادة 10.32 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ حجم معاملات البطاقات المصرفية 240.25 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة سنوية 9.66 في المائة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وحتى نهاية حزيران الماضي، يوجد في الصين 13.12 مليار حساب مصرفي، بزيادة 2.05 في المائة مقارنة بالربع الأول.

إلى ذلك، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، ارتفاع أرباح صناعة الألياف الكيماوية في الصين، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2021.

وأشارت البيانات إلى أن الفترة ما بين كانون الثاني إلى تموز الماضي، شهدت تسجيل إجمالي أرباح لشركات الألياف الكيماوية الرئيسة في الصين بلغ 38.24 مليار يوان “نحو 5.92 مليار دولار”، بزيادة سنوية 384.5 في المائة.

وبحسب البيانات، ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات المذكورة 36.6 في المائة على أساس سنوي إلى 568.9 مليار يوان. وأشارت البيانات أيضا إلى أن إنتاج الألياف الكيماوية في الصين بلغ 39.34 مليون طن، بزيادة سنوية 16.3 في المائة.

من جهة أخرى، أبرمت الشركات ما إجماليه 179 صفقة بقيمة قياسية تزيد على 300 مليار يوان “نحو 46.59 مليار دولار”، وذلك خلال الدورة الـ18 المنعقدة حاليا لمعرض الصين – الآسيان وقمة الصين – الآسيان للأعمال والاستثمار.

وشهد المعرض، المقام في ناننينج حاضرة مقاطعة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج في جنوبي الصين، زيادة 13.7 في المائة في القيمة الإجمالية للصفقات، مع وصول متوسط قيمة المشاريع إلى 1.7 مليار يوان. ومن بين المشاريع الموقعة، هناك سبعة مشاريع تزيد قيمتها على خمسة مليارات يوان، ومع إطلاقه في عام 2004، يعد المعرض السنوي منصة مهمة لتعزيز التجارة والعلاقات الثنائية بين الصين والآسيان.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لآلات البناء، أن كبار مصنعي الحفارات في الصين شهدوا زيادة مطردة في مبيعاتهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وذكرت الجمعية، أن 25 شركة رائدة في صناعة الحفارات في البلاد باعت ما مجموعه 259253 وحدة خلال من كانون الثاني إلى آب من العام الجاري، بزيادة 23.2 في المائة على أساس سنوي.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات الحفارات 101.8 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 40875 وحدة خلال الفترة المذكورة.

وفي آب وحده، بلغ حجم مبيعات الحفارات 18075 وحدة، بانخفاض 13.7 في المائة على أساس سنوي، حيث انخفضت المبيعات المحلية 31.7 في المائة في حين تضاعفت الصادرات لهذا الشهر.

ويعد حجم مبيعات آلات الحفر مؤشرا مهما على حيوية الاقتصاد، إذ عادة ما يكون الطلب مدعوما من خلال النمو في التعدين وتطوير البنية التحتية.

وبلغ حجم العقود الخاصة بالمشاريع الأجنبية المتعاقد عليها مع الصين 255.54 مليار دولار في عام 2020، بينما بلغ حجم الأعمال التجارية 155.94 مليار دولار، حسبما ذكر تقرير صادر عن وزارة التجارة أخيرا.

وقال شو جوه تينج المتحدث باسم وزارة التجارة في مؤتمر صحافي إن قيمة العقود الموقعة حديثا بين الصين و61 دولة على طول الحزام والطريق بلغت 141.46 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يمثل 55.4 في المائة من إجمالي قيمة العقود.