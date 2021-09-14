مواصلة العمل في عدد من المشاريع في البصرة ونسب الأنجاز في بعضها تفوق المخطط

«الصباح الجديد» تابعت عددا منها

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتبنا في البصرة عددا من المشاريع التي تنفذ في المحافظة وشهد همة العاملين في تنفيذ المشاريع واصرارهم على انجاز المهام الموكلة لهم قبل مواعيدها مع الألتزام الحرفي والدقيق بكل ماجاء في (تنادر) المشاريع من فقرات وبأشراف مباشر وموقعي من قبل اللجان المشرفة من ديوان المحافظة والجهات ذات العلاقة ومدراء الشركات حيث تتوحد الأكف في عنوان واحد هو عنوان الوفاء الكبير للبصرة وأهلها الطيبين .

الاعمال تتواصل في مشروع الزبير المتكامل

اذ تواصل شركة النرجس تنفيذ اعمالها في مشروع الزبير المتكامل / المرحلة الثانية بمختلف مناطق القضاء فيما كشف المدير المفوض للشركة المهندس حاتم الدراجي عن خطة العمل التي نفذتها الكوادر الهندسية والفنية في الشركة في هذا المشروع ، مؤكدا أن الاعمال في المشروع تضمنت صب الاساسات لقواعد المحولات في حي الخطوة وأعمال خط الدفع الثقيل الواصل للمحطة الرئيسية المزدوجة إضافة إلى الأستمرار في تخفيض منسوب المياه الجوفية بشارع الريسز.

واضاف كما تضمن العمل ربط الدور السكنية في حي القائم بالمانهولات الصغيرة الخاصة بالدور وقلع وتسوية الشوارع إلى جانب فرش طبقة السبيس الأولى والحدل والرش بالمياه بمنطقة الريسز.

وتابع الدراجي وبخصوص منطقة المربد الجديد تستمر اعمال البلدية المتمثلة بقلع و تسوية الشوارع وحدلها وصولا للمناسيب المطلوبة وفق العقد المبرم مع ديوان المحافظة.

وأكمل قائلا استمرار تنفيذ أعمدة التهوية بمنطقة الحي العسكري واستمرار اعمال قلع وتسوية الشوارع بمنطقة حي القائم ، لافتا إلى الاستمرار برفع التجاوزات التي تعيق عمل الشركة بالتنسيق مع ديوان المحافظة والجهات ذات العلاقة

وتواصل شركة بلد النورين الاعمال في مشروع الخطوط الناقلة في مركز المحافظة.

وأوضح مدير المشروع للشركة جواد الحسون ان الاعمال في المشروع تضمنت مد أنبوب الخط الناقل قطر ١٣٠٠ ملم للمنطقة القريبة من معمل السينالكو سابقا

ومد أنبوب قطر ١٠٠٠ ملم في المنطقة القريبة من جامعة البصرة في ساحة سعد.

واضاف كما تضمنت الاعمال صب محطة السينالكو وتوسيع وإعادة تنظيم تقاطع عز الدين سليم ( النافورات ) في منطقة الحكيمية.

وبين الحسون الى ان الاعمال في المشروع تستمر بواقع مجموعتين وعلى مدار ٢٤ ساعة في اليوم مؤكدا في ذلك عزم الشركة على الانتهاء من المشروع قبل الفترة المقررة له وتسليمه إلى بلدية البصرة كونها الجهة المستفيدة منه.

مشروع مجاري وتبليط منطقة الطوبة والنخيلة

واعلنت شركة ماء السماء عن تواصل العمل في مشروع مجاري وتبليط منطقة الطوبة والنخيلة.

واوضح مدير الشركة ان خطة العمل تضمنت فتح الشوارع والطرقات واعمال مياه الاسالة الفرعية والرئيسة ، كما تضمنت الاعمال استمرار العمل لمدة ٢٤ ساعة بواقع مجموعتين في محطات ps1 وps2

بعمل المجاري بكل المقاطعة الداخلة إضافة إلى تجهيز المنهولات والانابيب

وأعلنت مجموعة شركات عبد الله عويز عن تواصل الاعمال في مشروع الطريق الرابط بين المطار والمدينة الرياضية فيما أكد المدير المفوض عن تقدم نسبة الإنجاز عن المخطط له.

وقال المدير المفوض للشركة علي عبد الله ان الكوادر الهندسية والفنية العاملة في الشركة عازمة على إنجاز المشروع وتسليمه إلى الجهة المستفيدة قبل الفترة المقررة له. وأوضح علي عبد الله أن الاعمال في المشروع تضمنت فرش وحدل التربة المنتخبة (الطبقات الاخيرة) والمباشرة بفرش طبقة اولى سبيس كلاس للطريق الرابط بين طريق المطار -المدينة الرياضية وطريق مخازن الكزيزة الواصل باتجاه طريق بغداد إلى البصرة.

واضاف كما تضمنت الاعمال اكمال ربط قابلوات الضغط العالي المغذية لمحولات انارة الطريق وصب الجدار الساند للارصفة الخارجية إضافة إلى اعمال حفر ومد ودفن انابيب البولي اثلين الخاصة بشبكة سقي المزروعات مع تركيب مرشات الثيل للجزرات الوسطية.

وتابع عبد الله كما تم دفن الطبقات النهائية لمقترب مجسر الشعيبة جهة المدينة الرياضية وتسليح اساس الخزان الرئيسي المغذي للخزانات الزراعية الفرعية إضافة إلى التسليح والقالب و صب الطرق الرئيسية والخدمية من طريق المطار جهة مجمع السعفه الذهبية وكذلك طريق الربط مع مجسر المدينة الرياضية.

واختتم حديثه بأستمرار اعمال البلدية بالمشروع المتمثلة بتطبيق الأرصفة بالطابوق المقرنص للارصفه الخارجية جهة مدينة البصرة وشط البصرة

تواصل العمل بطريق

ام قصر / سفوان

وتواصل شركة السيف الخالد العمل بتأهيل طريق أم قصر / سفوان فيما أكد المهندس المشرف عن إنجاز أكثر من ٦٠٪ من أعمال المشروع.

وقال محمود سامي ان الشركة المنفذة سيف الخالد تعمل حاليا بإنجاز أحد الاتجاهين وبنسبة إنجاز تصل إلى أكثر من ‎%60‎ % بعد إكمال جانب واحد بنسبة 100%.، واضاف أن العمل استأنف ضمن توجيهات محافظ البصرة والعمل بشكل مستمر بأعمال الإسفلت المدعوم بمادة البوليمرات التي تتحمل درجات حرارة تصل إلى أكثر من 70 درجة مئوية وتحمله الأحمال الكبيرة.