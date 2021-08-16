أكثر من مائة قتيل ومصاب في انفجار خزان وقود في عكار بشمال لبنان

الكوارث تترى على بلد الأزمات

الصباح الجديد ـ وكالات:

قُتل 28 شخصاً على الأقلّ وأصيب نحو ثمانين آخرين بجروح جراء انفجار خزان وقود في شمال لبنان أثناء تجمع العشرات حوله للحصول على القليل من البنزين في بلد يشهد أزمة محروقات حادة.

وأدت الكارثة الجديدة، التي حلّت على بلد يعاني منذ عامين من انهيار اقتصادي متسارع، إلى اشتداد الضغط على المستشفيات المرهقة أساساً، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين.

وأعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة رضا موسوي لوكالة فرانس برس أن حصيلة القتلى جراء الانفجار ارتفعت إلى 28 شخصا.

وكان الصليب الأحمر اللبناني أفاد في وقت مبكر من فجر امس، بأنّ فرقه “نقلت 20 جثّة” من موقع الانفجار في بلدة التليل في عكّار، أكثر المناطق فقراً في لبنان، إلى مستشفيات في المنطقة. وأضاف أنّ 79 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح.

وفي أحد مستشفيات عكار، قال الموظف ياسين متلج لفرانس برس إن الجثث “محترقة إلى حدّ لا يمكننا التعرف إليها. بعضها بلا وجوه وبعضها بلا أيادٍ”. وأوضح أن المستشفى اضطر إلى رفض استقبال معظم الجرحى لأنه غير مجهز لمعالجة المصابين بحروق بالغة.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان أنه “قرابة الساعة الثانية فجراً، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن غالبية الضحايا من الذين تجمعوا حول الخزان لتعبئة البنزين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوالد مفجوع يبكي بعدما فقد ولديه في الانفجار، ويردد “ماذا أقول لأولادي؟ هل أقول لهم أن شقيقاهما ماتا من أجل البنزين؟”. ويضيف بغضب “الله لا يوفق هذه الدولة التي أوصلتنا إلى هذا الحال، الله يحرق قلبهم مثلما حرقوا أولادنا”.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقاً كبيراً في موقع الانفجار. وقال رجل في شريط فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام المحلية ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التثبت من صحته بشكل مستقل، “انظروا كيف يحترق الناس”.

وحذر الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة من أن الكارثة ستزيد الضغط على المركزين الوحيدين لمعالجة الحروق في لبنان الواقعين في مدينة طرابلس شمالاً وفي العاصمة بيروت.

وروت مروى، التي أصيب شقيقها ونقلته إلى مستشفى إلى بيروت لصعوبة توفر سرير في عكار، “علمنا خلال الليل أن الجيش يوزع البنزين ونحن نعيش في منطقة محرومة.. توجه الناس لتعبئة البنزين بقوارير بلاستيكية مباشرة من الصهريج”.

وأشارت إلى روايتين الأولى تتحدث عن اشعال أحد الأشخاص ولاعة في المكان، والثاني عن اطلاق نار.

وجراء أزمة المحروقات المتفاقمة، يصدر كل يوم في لبنان تحذير من قطاع ما: المستشفيات تحذر من نفاد المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات وسط انقطاع التيار الكهربائي ومخاطره على حياة المرضى، والمتاجر قد تضطر لإفراغ براداتها لعدم توفر الكهرباء والوقود، فيما تنبه الأفران والمطاحن بأنها لن تكون قادرة حتى على توفير الخبز.