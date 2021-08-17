“الصباح الجديد تلتقي فريقا تطوعيا يعمل على مساعدة مرضى زراعة الكلى والغسيل الكلوي

البصرة – سعدي السند:

التقيته في ديوان محافظة البصرة عندما كان يتابع أعمالا تخص فريق العمل الأنساني الذي يرأسه .. و عرفت بعد دقائق من الحوار الجميل الذي دار بيننا ان اسمه عدي حسن عباس مدير فريق ميراث الاخرة التطوعي لمساعدة مرضى زراعة الكلى والغسيل الكلوي.

الأطباء الأختصاص في دائرة صحة البصرة يساندون فريقنا

سألته كيف تلخص لي عمل فريقكم فقال : تأسس الفريق عام ١٣/٥/٢٠١٧ في البصرة بعد أن التقينا بعدد من الأخوة المرضى الذين يحتاجون الى زراعة الكلى أو من المستمرين على غسيل الكلى والذين هم بحاجة الى رعاية طبية وصحية بسبب اصابتهم بأمراض تخص الكلى أضافة الى لقاءات طيبة ومثمرة جمعتنا مع عدد من الأطباء المتخصصين بعلاج أمراض الكلى وزراعة الكلى ووجدناهم غاية في العمل الأنساني الطيب المخلص وأعربوا لنا عن استعدادهم لمساعدة الفريق في كل التفاصيل الأنسانية التي يعمل بها لخدمة المرضى وتسهيل كل مايريده الفريق من الأطباء لتقديم العون والمساعدة والأستشارة للفريق ليواصل مساعيه الأنسانية على طريق الخير

صور مشرقة في مسيرة الفريق

وأضاف : وقد بدأنا ممتنين لكل الذين أعربوا لنا عن استعدادهم لدعم الفريق بأتجاه تعزيز الخدمة التي تأسس من أجلها وبدأنا بتمويل ذاتي من المرضى عن طريق فتح صندوق للتبرع من قبلهم واستمر وقد تم تسجيل الفريق في مديرية الرياضة والشباب بالبصرة / قسم الأنشطة التطوعية حيث قام الفريق بمساعدة اخوتنا مرضى زراعة الكلى في في البصرة وتواصلنا مع محافظات أخرى وكانت البداية في محافة ميسان محافظة من خلال ارسال كمية من العلاجات للأخوة المرضى وتواصلنا أيضا مع عدد من المرضى في محافظة النجف وتم أيضا مساعدة اخوتنا في محافظة السماوة ومحافظة ذي قار بأرسال كمية من العلاجات وعلى ثلاث وجبات وبالجهود الذاتية كما تشرّف الفريق بمساعدة احدى المريضات ببناء غرفة لها وشراء علاج لها لمدة عام كامل وعندما داهمت جائحة كورونا العالم لم يتوقف الفريق و قام بتوفير العلاج لمرضى كرونا ايضا وتوفير مستلزمات الوقاية من كفوف ومعقمات وغيرها وسعى الفريق جاهدا ً لمساعدة احدى المريضات لأرسالها الى خارج البلاد.

العطاءات تتواصل

ومع الأيام نتواصل وبشكل يبعث على الفخر مع المرضى ومتابعتهم وقام الفريق قبل أيام بدعم الغسيل الكلوي (الديلزة )ومركز زراعة الكلى بتقديم عدد من البطانيات والوسائد للمرضى وجاءتنا قبل أيام مناشدة تخص طفلا يبلغ من العمر ١٢عاما يحتاج الى زراعة الكلى .

وقام الفريق على الفور بمساعدته وتأمين جميع متطلبات العلاج والزرع كما تكفل الفريق بعملية زرع الكلى عن طريق بعض الاخوة المتبرعين وكما قام الفريق بعملية زرع كلى لمريض من محافظة النجف وتكفل الفريق بشراء ابر خاصة لمريض من محافظة البصرة / قضاء الهارثة . وقام الفريق بارسال مجموعة جديدة من العلاجات الى محافظة ميسان قضاء المجر الكبير وساهم الفريق عن طريق بعض المتبرعين جزاهم الله الف خير بشراء علاجات الى مرضى الغسيل الكلوي وتوفير بعض من مستلزماتهم وقام الفريق بمساعدة ثلاثة من مرضى الغسيل الكلوي حيث تكفل مع بعض الاشخاص بزرع كلية لمريضين وسفر المريض الثالث الى محافظة اربيل وزرع كلية له وقام بمتابعة حالته وهو في اربيل مع الاطباء لحين عودته وتكفل الفريق بشراء ادوية له لمدة 6 اشهر .

وقام الفريق ايضا بتسهيل مهمة مريضة تعاني من انسداد في الحالب مما ادى الى اصابتها بفشل كلوي وسفرها خارج القطر للعلاجً وقام الفريق بتسيهل سفر طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مصاب بأنسداد في المجرى البولي وسفره الى خارج القطر ومازلنا متابعين لحالته مع الاطباء المختصين وما زلنا نعمل جاهدين لمرضى الزرع الكلوي لضمان شمولهم براتب المعيل او منحة او راتب الرعاية الاجتماعية .