سكوب يختار القائمة الاولية للأولمبي وتدريبات المجموعة الاولى تبدأ اليوم

الجوية يلاقي الحدود غدا في مباراة تتويجه بطلا لدوري الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنَ مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، قائمة المنتخب الأولية التي ستخوض معسكر كربلاء للمدة من السابع والعشرين من الشهر الحالي حتى السادس من شهر آب المقبل.

وقالَ المدير الإداري للمنتخب الاولمبي، جليل صالح: «إن المدرب سوكوب اختار قائمة أولية للمنتخب مؤلفة من 51 لاعباً من لاعبي الدوري الممتاز، وذلك للتواجد في معسكر كربلاء الذي سيقام اليوم الثلاثاء».

وأضافَ المدير الإداري: «ان قائمتي المنتخب الأولية والثانية ستقسمان على مجموعتين أثناء معسكر كربلاء، من أجل إتاحة الفرصة للمدرب وملاكه التدريبي المساعد للإطلاع على مستويات جميع اللاعبين المدعوين قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب تحضيراً للاستحقاقات المقبلة».

وضمت القائمة الاولى التي ستبدأ تدريباتها في ملعب كربلاء الثانوي للمدة من اليوم الثلاثاء 27 ولغاية 31 تموز، كل من ( لحراسة المرمى علي عبادي النفط وعماد عيسى زاخو ومجتبى محمد الميناء واحمد خضير أمانة بغداد) وللدفاع ( عباس بديع وعباس ياس الميناء وزيد تحسين الطلبة واحمد نور القاسم وحسين عمار نفط البصرة ورافد طالب ومصطفى وليد وكرار سعد الكرخ). وللوسط ( علي محسن واحمد سرتيب وصهيب رعد النفط وعلي شوقي الميناء وعبد الامير كاظم أمانة بغداد وحسين عبد الرزاق الطلبة وعبد الرزاق قاسم وحسن عبد الكريم ومظهر احمد الكرخ وحيدر احمد واحمد فرحان من نفط البصرة) وفي الهجوم ( رضا فاضل وحسين عبد الله أمانة بغداد واحمد زامل من نفط البصرة).

وتألفت القائمة الثانية التي ستبدأ تدريباتها في الملعب ذاته للمدة من 1 ـ 6 آب المقبل، كل من ( لحراسة المرمى وليد عطية من الديوانية ومصطفى زهير من نفط الوسط واحمد شاكر وعبد العزيز عمار من الكرخ) وللدفاع ( محمد عبد الكريم واحمد مكنزي الزوراء وناجي ناطق النجف وعبد العباس اياد من نفط الوسط ومحمد الباقر كريم من الديوانية ومصطفى سعدون من الكهرباء واحمد نعيم من القاسم وحسن رائد الجوية) وفي الوسط ( صادق زامل من نفط البصرة ومحمد رضا جليل ومنتظر محمد من الزوراء وكرار محمد الطلبة وحسين فلاح القاسم وامير اياد الكهرباء وهلو فائق اربيل وعبد الله حامد الديوانية وحسين اياد من أمانة بغداد) وفي الهجوم ( وكاع رمضان وحيدر حسين من الطلبة ونهاد محمد الديوانية).

وسمى ميروسلاف سوكوب مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، ملاكه التدريبي المساعد الذي سيقود إلى جانبه المنتخب الأولمبي في الاستعدادات المقبلة.ويضم الملاك الشتيكي (كامل توبياس) مدرب مساعد، والمساعد التشيكي (جيري ريبا) مدرب لياقة بدنية، والسلوفاكي (أندريج كوستولانسكي) مدرب حراس مرمى، وكذلك المدربين العراقيين (سعد حافظ) و(عباس عبيد) و(إبراهيم سالم) مدرب حراس مساعد، وفق مصدر في اتحاد الكرة.

من جانب اخر، قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية إقامة مباراة القوة الجوية والحدود في الجولة الثامنة والثلاثين يوم غد الأربعاء الموافق (28/7/2021) في ملعب الشعب الدولي بالساعة الثامنة مساءً.

واجتمعت الهيأة التطبيعية مع الشركة المنظمة لحفل اختتام الدوري للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بحضور عضو التطبيعية الدكتور اسعد لازم والأمين العام محمد فرحان، وممثل وزارة الشباب والرياضة مدير عام دائرة الأقليم والمحافظات، طالب الموسوي، وتناولَ الاجتماعُ آلية تطبيق منهاج حفل الاختتام بانسيابية عالية.

إلى ذلك، عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اجتماعاً لمناقشة اعتراضات بعض الاندية والتجاوزات التي حصلت في بعض المباريات.ولدى مناقشة اعتراض نادي الحدود على نادي الزوراء ضمن دوري الناشئين ، وبعد الاطلاع على أصل الاعتراض المقدم من نادي الحدود ومراجعة كشوفات نادي ( التعاون ) تبين عدم وجود اسم اللاعب المُعترض عليه في الكشوفات، وانه مسجل في كشوفات نادي الزوراء ، لذا تقرر رد الاعتراض لعدم شموله على أسبابه، إذ ان الاعتراض يجب أن يكون من قبل نادي ( النصر )، وخلال المدة القانونية .

ولدى مناقشة اعتراض نادي الحسين على نادي الشباب ضمن دوري الاشبال ، وبعد الاطلاع على الاعتراض وأولياته ، وكذلك الاطلاع على سجل القيد العام لعائلة اللاعب ( مجيد محمد مجيد ) وأوليات عائلته في وزارة التجارة / البطاقة التموينية، لوحظ ان تولد اللاعب المذكور عام ( 2006 ) ، وبعد استدعاء اللاعب وتدوين إفادته ، أقر بأنه قد حصل على قرار قضائي بتولد ( 2007 )، وعليه فقد أصدر هويته الشخصية بهذا التولد ، لذا تقرر عدّ فريق أشبال نادي الشباب خاسراً ( 0-3 ) ، وذلك لإشراكه لاعباً مخالفاً لتعليمات ولوائح الاتحاد ، وفق المادة ( 65 / 1 ) انضباط.

من جانب اخرـ قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية تغيير موعد مباراتي فريقي الشرطة والزوراء في نهائي دوري الناشئين (ملعب الكاظمية) والجيش والشعلة في نهائي دوري الدرجة الأولى للشباب (ملعب الشالجية) من يوم أمس الاثنين الموافق 26/7/2021 إلى اليوم الثلاثاء 27/7/2021، وبنفس التوقيتات السابقة والملاعب، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لنقل المباراتين تلفزيونياً إلى الجمهور الكريم.

وفي سياق اخر، تدعو لجنة شؤون اللاعبين في الهيأة التطبيعية ممثل نادي الطلبة للحضور الى مقر الاتحاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/٤ في الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك بشأن قضية دعاوى اللاعبين المدرجة أسماؤهم في أدناه، على أن يكون ممثل النادي عارفاً بجميع حيثيات الدعوة، ويجلب معه كتابَ تخويل من إدارة النادي.. ولأسماء هي: علي رحيم والي وعلي ستار إبراهيم وحسين هادي منجل / إداري ، وأحمد محمد حسين وعلي رحيم عيسى ومصطفى محمد جبر وعماد هاشم حسن وفوزي عبد السادة.

كما، تدعو لجنة شؤون اللاعبين في الهيأة التطبيعية ممثل نادي الزوراء للحضور الى مقر الاتحاد يوم الأربعاء الموافق ( 4/8/2021 ) ، عند الساعة 12 ظهراً ، وذلك بشأن قضية دعاوى اللاعبين المدرجة أسماؤهم في أدناه ، على أن يكون ممثل النادي عارفاً بجميع حيثيات الدعوة، ويجلب معه كتابَ تخويلٍ من إدارة النادي.الأسماء: مصطفى جودة عبد الله وقصي منير عبودي وحسان تركي عطية ومؤيد خالد سالم.