حضور فاعل لكلية طب البصرة في مؤتمر المسالك البولية

ضم جراحين اختصاصيين من العالم

البصرة ـ سعدي السند:

تسعى كلية الطب في جامعة البصرة دائما أن تكون لها بصمة مهمة في خدمة المجتمع والأرتقاء بالمسيرة العلمية والمنهجية للكلية واعداد طلبتها بالشكل الذي يؤسس لمرحلة مستقبلية مهمة يرتقي فيه الطبيب العراقي الى مصاف الأطباء العالميين من خلال مواكبة كل جيد وجديد في عالم الطب على امتداد الكرة الأرضية .

ومن هنا شارك المعاون العلمي لعميد كلية الطب في جامعة البصرة الدكتور مرتضى المسافر في المؤتمر التاسع للجمعية العراقية للمسالك البولية والذي عقد بصورة مدمجة وبالتعاون مع الجمعية الاوروبية والدولية للمسالك البولية .

عن هذا المؤتمر قال الدكتور المسافر : مشاركتي كانت من خلال عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر ورئاسة احدى الجلسات العلمية وقد حضر المؤتمر اختصاصيو جراحة المسالك البولية من مختلف محافظات العراق وحاضر في المؤتمر نخبة من كبار جراحي المسالك البولية في العالم.

علاج امراض المسالك البولية

وللتعرف على المزيد عن أمراض المسالك البولية قال الدكتور مرتضى المسافر لقد أكدت في عدد من محاضرتي من خلال مشاركاتي في المؤتمرات الطبية في الداخل وفي الخارج بأن موضوع حصى الكلى على سبيل المثال من الامراض الشائعة في مجتمعنا العراقي بصورة عامة وفي البصرة بصورة خاصة وذلك لارتفاع درجات الحرارة

. فما هي الاسباب و الاعراض ، وكيفية التشخيص وطرق العلاج واحدثها وقد أشرت بأن الحصاة عادة تصنف حسب موقعها كالتالي ( ١- حصى الكلى . ٢- حصى الحالب . ٣- حصى المثانة . ٤- حصى الاحليل( . والاسباب (: ١- ارتفاع درجات الحرارة والجفاف ٢- الاكثار من اكل اللحوم الحمراء والاملاح ٣- الاكثار من شرب الكولا وبقية المشروبات الغازية ٤- التهابات المجاري البولية ٥- امراض وراثية ٦- بعض الادوية ٧- اسباب اخرى )

وأوضح الدكتور مرتضى أيضا : ان مثل هذه المشاركات تهدف الى التعاون بين الدول المتطورة والدول الاخرى في مجال علاج امراض المسالك البولية واستخدام العمليات المنظارية من خلال اقامة المؤتمرات والورش التدريبية الحضورية قبل مرض فايروس كورونا والافتراضية خلال فترة الوباء وتم اقامة ورشة تدريب حضورية قبل الوباء في كراتشي- باكستان وكنت احد الاعضاء الرئيسيين مع زملاء من الامارات ومصر والمملكة المتحدة وكانت ورشة ناجحة جدا كذلك ومن خلال الجمعية كلفت بمراجعة العديد من البحوث العلمية الخاصة بالجراحة البولية والمقدمة للنشر في مجلات علمية عالمية رصينة علما باني المنسق بين الجمعية والشرق الاوسط

علاج حصى الكلى ذات الاحجام من ١-٢ سم

وقد ركزت مثلا في المؤتمر الاسيواوروبي في محاضرتي على علاج حصى الكلى ذات الاحجام من ١-٢ سم وكان من ابرزها العلاج بالموجات التصادمية الخارجية والعلاج بالناظور المرن واستخدام الليزر والطرق الحديثة كتفتيت الحصاة بواسطة فتحة صغيرة من الجلد ويعتمد ذلك على موقع الحصى في الكلى ودرجة صلابتها ووجود امراض الدم عند المريض كقابلية النزف وغيره

سرطان المثانة

والقيت في مؤتمر مهم خلال العام الحالي محاضرة علمية حول سرطان المثانة واورام سرطان المثانة / مقدمة سرطان المثانة وهو نوع شائع من السرطانات يبدأ في خلايا المثانة.

و المثانة عبارة عن عضو عضلي مجوف في أسفل البطن يخزن البول غالبًا ما يبدأ سرطان المثانة في الخلايا (خلايا بطانة المثانة).

يوجد ايضا هذا النوع من الخلايا في حوض الكلى والأنابيب ( في الحالبين) التي تربط الكلى بالمثانة.

و يمكن أن يحدث نفس النوع من السرطان في حوض الكلى والحالب أيضًا ، ولكنه أكثر شيوعًا في المثانة و يتم تشخيص معظم سرطانات المثانة في مرحلة مبكرة في الدول المتقدمة ، عندما يكون السرطان قابلاً للعلاج بشكل كبير ولكن حتى سرطانات المثانة في مراحلها المبكرة يمكن أن تعود بعد العلاج الناجح لهذا السبب .

وأشرنا الى ان الاعراض تعتمد على موقع وحجم الحصاة وكالتالي :