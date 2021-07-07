الجوية يتوج رسميا بلقب دوري الكرة الممتاز

غدا.. بدء الجولة 36 باقامة مباراتين

بغداد ـ الصباح الجديد:

توج فريق القوة الجوية بشكل رسمي بطلا للدوري الممتاز، بفوزه على النفط (4-1)، على ملعب التاجي لحساب الجولة 35 من المسابقة. مساء أول أمس، ليصبح الدرع رقم 12 في حزانة النادي الازرق. ودخل القوة الجوية المباراة من أجل حسم اللقب قبل انتهاء الدوري بـ3 جولات، وفرض أسلوبه على النفط وتقدم في النتيجة بالدقيقة 21 عبر الهداف أيمن حسين.وفي الشوط الثاني عاد أيمن حسين ليفرض نفسه نجما للمباراة ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وقلص النفط النتيجة في الدقيقة 62 عبر اللاعب وليد كريم، قبل أن يتمكن البديل إحسان حداد من تأمين النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 77.وقبل الختام، سجل لؤي هاني هدفا رابعا جميلا باغت من خلاله الحارس من خارج منطقة الجزاء.ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 79 ويتوج رسميا باللقب، فيما تجمد رصيد النفط عند 46 نقطة في المركز السابع.

إلى ذلك، باركت لجنة الشباب والرياضة نادي القوة الجوية بمناسبة تتويجه بدرع الدوري العراقي لكرة القدم 2020 _ 2021.. وتقدم رئيس اللجنة عباس عليوي بحسب بيان للجنة بالتهنئة الى قائد القوة الجوية رئيس الهيئة الادارية والكادر التدريبي ولاعبي الفريق وجماهير النادي بهذا الاستحقاق بعد مشوار طويل قدم فيه لمحات كروية جميلة تكللت بفوزه باللقب ، متمنين لهم المزيد من التألق والنجاح.

من جانبها، تقدمت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم بخالص التهاني والتبريكات إلى نادي القوة الجوية وجماهيره بمناسبة فوزه بلقب الدوري الممتاز للموسم 202 0_2021 .كما تقدمت لجنة المسابقات بوافر التبريكات إلى ناديي الصناعة ونوروز لمناسبة تأهلهما إلى مصاف الدوري الممتاز للموسم المقبل.

من جانبه، قاد مهند عبد الرحيم، الزوراء، للفوز على النجف (2-0) على ملعب الشعب الدولي.. الزوراء بدأ بافضلية واضحة وسيطر على المباراة وحاول في أكثر من فرصة للتسجيل أثمرت إحداها عبر المهاجم مهند عبد الرحيم في الدقيقة (30) من المباراة.. وربغم محاولات النجف للعودة إلى المباراة لكنه لم ينجح في مساعيه لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف من دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات النجف ورد قائم الزوراء إحدى الكرات، بينما خطف الزوراء هدفًا ثانيًا بواسطة المتألق مهند عبد الرحيم في الدقيقة الأخيرة من المباراة لتنتهي بفوز الزوراء بهدفين من دون رد. ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 69 في الوصافة، في حين تجمد رصيد النجف عند النقطة 65 في المركز الرابع.

وتمكن الكرخ من إيقاف سلسلة نتائجه السلبية بفوزه على ضيفه نفط البصرة (4-2) على ملعب الساحر أحمد راضي في نادي الكرخ.. وسجل نفط البصرة هدفا مبكرا في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، نفذها اللاعب باسم علي بنجاح.

وعاد الكرخ إلى المباراة وسجل هدف التعادل عبر اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 34، قبل أن يعزز المحترف النيجيري سولومون وليامز النتيجة بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

وفي الشوط الثاني، عاد وليامز ليضيف الهدف الثالث للكرخ في الدقيقة 59، إلا أن مواطنه بنيامين أكور قلص النتيجة لنفط البصرة بهدف ثانٍ في الدقيقة 64.وقبل نهاية المباراة بدقيقة، ضاعف محمود خليل النتيجة للكرخ لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين.ورفع الكرخ رصيده إلى النقطة 41 في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد نفط البصرة عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

وخطف الصناعات الكهربائية تعادلا قاتلا من مضيفه فريق نفط ميسان، بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت في ملعب ميسان الأولمبي.. نفط ميسان بدأ المباراة بشكل سريع وتمكن المحترف اليمني ناصر محمدوه من افتتاح التسجيل في الدقيقة 9 من المباراة.وتعادل للصناعات الكهربائية اللاعب محمود أحمد في الدقيقة 20 من المباراة قبل أن يعود اليمني محمدوه لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد.

وحاول الصناعات الكهربائية في الشوط الثاني العودة إلى المباراة وأضاع عدة فرص قبل أن يعدل محمود أحمد النتيجة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.ورفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة 39 في المركز الرابع عشر، في حين رفع الصناعات الكهربائية رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثامن عشر.

من جانبها، اعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مواعيد مباريات الجولة 36، اذ تقام غد الخميس مباراتان الديوانية يضيف الميناء في الساعة 5 مساء والقاسم يلاقي نفط الوسط في ملعب الكفل في التوقيت 1اته، وتجرى الجمعة 4 مباريات، السماوة يضيف زاخو في الساعة 5 مساء النجف يلاقي أمانة بغداد في ملعب النجف الدولي في الساعة السابعة والنصف مساء ونفط ميسان يضيف الزوراء في ملعب ميسان الاولمبي في التوقيت ذاته، ويلعب الجوية بطل الدوري امام الطلبة في ملعب الشعب الدولي في الساعة العاشرة الاربع مساء، وفي يوم السبت المقبل تقام 3 مباريات، يلعب الحدود والنفط في ملعب التاجي في الساعة 5 ساء والصناعات الكهربائية امام الكرخ في ملعب الصناعة في التوقيت نفسه ونفط البصرة يضيف اربيل في ملعب الفيحاء في الساعة السابعة والنصف مساء، وتختتم الجولة يوم الاحد 11 تموز بلقاء الكهرباء والشرطة في ملعب التاجي في الساعة 5 مساء.