دفعة قوية لإنجلترا قبل مواجهة الدنمارك اليوم في نصف نهائي يورو

شمايكل الأب: كاسبر مستعد لركلات الترجيح

العواصم ـ وكالات:

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره الدنماركي، مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب ويمبلي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتلقى جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة، دفعة قوية قبل المباراة المرتقبة أمام الدنمارك، بعدما اقترب بوكايو ساكا، من التواجد مع زملائه، بعد تعافيه من الإصابة.

وقال ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، إن الجناح بوكايو ساكا، سيكون في كامل اللياقة وجاهزًا للمشاركة في مباراة اليوم.. وذكرت صحيفة «الديلي ميل» أن ساكا تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مران منتخب بلاده، والتي حرمته من المشاركة أمام أوكرانيا في دور الثمانية.

وشارك ساكا أساسيًا من البداية في فوز إنجلترا 2-0 على ألمانيا في دور الـ 16، وفي الفوز 1-0 على جمهورية التشيك في آخر مباريات إنجلترا بدور المجموعات.وأضاف ساوثجيت «يفترض أن يكون لائقًا وعلى ما يرام. سيعود للتدريب بصورة كاملة مع الفريق».وتسعى إنجلترا للوصول لنهائي بطولة كبرى، لأول مرة منذ فوزها بكأس العالم في 1966 في ستاد ويمبلي.

من جانبه، يعتقد أندرياس كريستنسن أن لاعبي منتخب الدنمارك الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بوسعهم إيقاف خطورة هاري كين مهاجم إنجلترا وإسكات الجماهير في ملعب ويمبلي في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم اليوم.. ويملك تشيلسي الذي يلعب له المدافع كريستنسن البالغ عمره 25 عاما سجلا جيدا أمام مهاجم إنجلترا وقد تستفيد الدنمارك أيضا من خبرة لاعب الوسط بيير-إيميل هويبرج زميل كين في توتنهام.

وقال كريستنسن في مؤتمر صحفي «كلنا نعلم إمكانات كين ولدينا فكرة عن طريقة إيقافه. يعرفه بيير-إيميل هويبرج جيدا أيضا وربما نستفيد من خبراته. يجب أن نستغل كل شيء لمصلحتنا».

ويمثل كين الذي سجل أمام ألمانيا في دور الستة عشر وأضاف ثنائية في فوز إنجلترا 4- 0 في دور الثمانية على أوكرانيا تحديا بدنيا هائلا للدنماركيين.وقال كريستنسن «يجيد اللعب بقدميه وهو واحد من أفضل المهاجمين في كرة القدم».

إلى ذلك، أكد الحارس الأسطوري الدنماركي بيتر شمايكل، أن نجله كاسبر سيكون مستعدا لركلات الجزاء الترجيحية إذا اقتضت الضرورة، خلال مواجهة المنتخب الدنماركي مع مضيفه الإنجليزي اليوم الأربعاء على استاد ويمبلي في المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وقاد شمايكل الحارس السابق لمانشستر يونايتد، منتخب الدنمارك للفوز بلقبه الوحيد في كأس الأمم الأوروبية عام 1992 بعد إشراك الفريق في البطولة، قبل فترة وجيزة من انطلاقها عقب انسحاب يوغسلافيا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن شمايكل (57 عاما) قوله لدى سؤاله عما سيشعر به كاسبر إذا امتدت المباراة لركلات الجزاء الترجيحية: «واثق من أنه سيكون لديه نفس الشعور الذي انتابني، أنه ما زال هناك تحد آخر».

وأضاف: «عليك أن تتعامل مع هذا الأمر، هو جزء من المهمة التي تم اختيارك لها، تدرك مدى تأثير ذلك وحجمه، لكن في نهاية اليوم يمكنك القيام بالكثير كحارس مرمى وسيكون مستعدا لذلك».وأتم: «أعتقد أن الشيء الذي سيفكر به هو أن آخر مرة تأهل فيها المنتخب الدنماركي إلى المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية فاز بركلات الجزاء لذا بإمكانه تحقيق ذلك».