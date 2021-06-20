مواصلة العمل للأرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها شركة الموانئ في كل مواقع عملها

البصرة – سعدي السند:

تابع مكتبنا في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات الشركة العامة لموانئ العراق بالتنسيق والتعاون مع الزملاء في اعلام الشركة.

أعادة تأهيل الساحبة كركوك

فقد باشرت ملاكات الشركة العامة لموانئ العراق اعمال تأهيل الساحبة ( كركوك ) التي يتم ادامتها من قبل قسم المسافن والصناعات البحرية- شعبة الصناعات البحرية، بالتنسيق مع لجنة صيانة الوحدات البحرية التي تابعت أعمالها ميدانياً للوقوف على الاحتياجات الخاصة بالساحبات البحرية . و قال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي: اعددنا خطة شاملة لادامة وصيانة وتأهيل الساحبات البحرية التابعة للشركة، تنفيذا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي وإيمانا منا بتقديم كل ما هو أفضل لادامة زخم العمل البحري وتعظيم الإيرادات

من جهته أوضح مدير قسم المسافن والصناعات البحرية اسعد عبد الوهاب ان الملاكات الهندسية والفنية تعمل بالتنسيق مع لجنة صيانة الساحبات حيث وصلت الاعمال حالياً الى مراحل متقدمة في صيانة الساحبة ( كركوك ) ، مبيناً ان العمل شمل تأهيل قاطع السكن والصحيات وخزانات ماء الشرب اضافة الى الطلاء بالاصباغ البحرية ، وبأنتظار وصول المواد الاستيرادية لإكمال الاعمال المتبقية لتباشر الساحبة اعمالها خلال فترة قصيرة.

الموانئ تستقبل وفدا من شركة نافكو

واستقبلت الشركة العامة لموانئ العراق وفداً من شركة نافكو لتقديم دراسة لحلول السلامة في أرصفة الموانئ فيما تجري مسحاً لأرصفة التشغيل المشترك ولتطبيق المعايير الخاصة بالسلامة.

وقال مدير عام الشركة وصل وفد متخصص من شركة نافكو الى الموانئ وكان اللقاء معهم حول اجراء مسح على جميع الأرصفة التي تعمل عليها شركات التشغيل المشترك في الموانئ بهدف تطبيق معايير السلامة والامان الواجب اتباعها ، مبيناً اننا في الاجتماع مع وفد الشركة توصلنا الى تقديم دراسة ذات جدوى اقتصادية وفنية لنصب كاميرات مراقبة متحسسة ومنظومة اطفاء تعمل بتلقائية في حال حدوث خطر او حريق من جانبه اوضح مدير قسم السلامة والاطفاء ناجي عبدالله الناجي ان اجراءات السلامة التي يجب اتباعها في الموانئ تتطلب تطبيق معايير خاصة و ان عددا من الارصفة تعمل بنقل البنزين والنفط الاسود وغيره.

يذكر ان شركة نافكو التي تأسست في الإمارات العربية المتحدة والمختصة في إنتاج وتوريد حلول السلامة هي ذاتها التي صنعت سيارات الاطفاء الحديثة التي تعمل في الموانئ

آليه جديدة لصيانة الحفارات والساحبات

ووضعت الشركة العامة لموانئ العراق آلية جديدة لصيانة الحفارات والساحبات لتذليل الصعوبات والروتين الحاصل في صيانة القطع البحرية لغرض تسهيل منحها الشهادات والتأمين عليها وسيكون ذلك من خلال لجان مختصة شكلت بهذا الخصوص .

وقال مدير عام الشركة تم وضع الخطط والبرامج اللازمة لصيانة القطع البحرية ويتم ذلك حسب السياسة التي اتبعتها الادارة العليا في الشركة ، مبيناً ان لجنة شُكلت لمتابعة الأعمال على وفق جدول زمني على أن لا يوثر على سير العمل فتكون أعمال الصيانه تباعا ، مؤكدا على ضرورة تعاون جميع الأقسام والشعب في الشركة من أجل إنجاز أعمال الصيانة على وفق ما هو مخطط لها .

الموانئ تعمل على تحسين نوعية المياه

وعملت الشركة العامة لموانئ العراق بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية على تحسين نوعية المياه المقدمة لمواطني محافظة البصرة في أوقات الأزمات خاصة في فصل الصيف . وقال مدير عام موانئ العراق تنصب جهود الشركة من أجل تسخير امكانيات موانئ العراق لخدمة اهالي محافظة البصرة . مؤكدا : اننا نعمل حاليا مع الاستشاري الإيطالي لميناء الفاو على وضع دراسة على نفقة الشركة لإنشاء السد القاطع على شط العرب لتقليل اللسان الملحي في شط العرب .

من جانبه بين ممثل الموانئ في لجنة ادارة المياه في محافظة البصرة رئيس مهندسين بحريين محمد الشاوي : بحثنا مع السادة الأعضاء دور الشركة العامة لموانئ العراق في الأزمات التي قد تواجه المحافظة في ملف المياه في فصل الصيف وآلية تحسين نوعية المياه المقدمة للمواطنين .

وزار طلبة المرحلة الرابعة كلية الهندسة بجامعة البصرة ميناء الفاو الكبير للأطلاع على اهم المشاريع التي يتم تنفيذها فيه .

وتأتي زيارة طلبة كلية الهندسة ضمن عدد من الزيارات التي تستقبلها الشركة العامة لموانئ العراق لطلبة الجامعات العراقية ، وكانت الزيارة برفقة الدكتور صالح عيسى احد تدريسي الكلية وهي زيارة علمية للتعرف على مكونات المشروع وزيارة بعض المواقع . وأطلع الطلبة على موقع الخباطة المركزية ومختبرات فحص المواد و الكاسر الشرقي للميناء .

وقد تم شرح تفاصيل المشروع لطلبة كلية الهندسة من قبل مهندسي المشروع وملاك شركة دايوو وشركة تكنتال الايطالية .