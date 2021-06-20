التشيكي سوكوب: هدفي تحقيق الإنجازات مع المنتخب الأولمبي

الوطني في المستوى الرابع آسيويا.. والشبابي يختتم معسكر مصر

متابعة ـ الصباح الجديد:

قدمت الهيأة التطبيعية للاتحاد المركزي لكرة القدم مدرب المنتخب الأولمبي الجديد (ميروسلاف سوكوب) إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الاتفاق الرسمي مع المدرب وملاكه التدريبي.. وقالَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان:» ان التعاقد مع مدرب أجنبي جاء ضمن استراتيجية التطبيعية للاستعانة بملاك تدريبي أجنبي للمنتخب الاولمبي، وذلك لإعداد منتخب يردف لاعبي المنتخب الوطني». مؤكداً: أن هناك مساعدين عراقيين سيتواجدان مع المدرب ميروسلاف سوكوب.وتابعَ بنيان: « عقد المدرب سيكون لعام واحد قابل للتجديد، وأن المدرب سيتواجد في العاصمة بغداد لمتابعة الاندية واللاعبين، وقد بدأ بالأمس زيارته للاندية وسيواصل زياراته للاندية في الايام المقبلة.

من جانبه، أكد التشيكي ميروسلاف سوكوب، مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، انه يعرف كل شيء عن الكرة العراقية، مبينا ان هدفه هو تحقيق الانتصارات والانجازات مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، وقالَ سوكوب في المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه لوسائل الإعلام مدرباً رسمياً للمنتخب الأولمبي: «أنا سعيد جداً بتواجدي في العراق، أعرف كل شيء عن الكرة العراقية، وأمتلك معلومات كاملة عن اللاعبين المغتربين خارج العراق».

وأضافَ: لن أستدعي أي لاعب مغترب، إذا لم تكن لديه الرغبة الكاملة في تمثيل منتخب العراق، هذا شيء مهم لمعرفة رغبة اللاعب قبل دعوته لصفوف المنتخب».وأوضحَ : «العمل الصحيح بالنسبة لمدربي الاندية العراقية سيعطينا عملاً صحيحاً ومتكاملاً مع المنتخب، أنا كمدرب أبحث عن اللاعب الذي يقدم الاضافة الحقيقية للمنتخب».

وأشارَ المدرب التشيكي الى :» أن البنى التحتية هنا غير جيدة.. في أوروبا هناك قرى توجد فيها ملاعب أفضل من هنا، ولكنني أعرف بأن هناك ملاعب حديثة سيتم افتتاحها في العاصمة بغداد وهذا شيءٍ ايجابي ومهم بالنسبة للمنتخبات». واختتمَ المدرب حديثه بالقول: لدينا خطة عمل كبيرة للمنتخب الاولمبي، تبدأ من طريقة إعداد المنتخب وتجمع اللاعبين، وكذلك تحديد نوع المعسكرات التدريبية والمباريات الودية قبل خوض المباربات الرسمية.

من جانب اخر، وضع المنتخب الوطني لكرة القدم، بشكل رسمي في المستوي الرابع في قرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم التي ستجري في الأول من تموز.. وكانت مستويات المنتخبات، كالآتي : المستوي الاول : اليابان و إيران، المستوي الثاني ، أستراليا و كوريا الجنوبية، والمستوي الثالث ، السعودية و الإمارات، والمستوي الرابع ،العراق و الصين، المستوي الخامس ،عُمان و سوريا، والمستوي السادس ، فيتنام و لبنان.

إلى ذلك، اختتم منتخبنا الوطني للشباب، أول أمس، معسكره التدريبي المغلق في مدينة القاهرة والذي استمر سبعة أيام خاض فيها مباراة ودية واحدة أمام المنتخب المصري، فيما كثف من تدريباته بواقع وحدتين تدريبيتين يومياً صباحية ومسائية.

وانتقلَ منتخب الشباب، إلى مقر إقامته الرسمي في بطولة كأس العرب في فندق «حرس الحدود» من أجل الدخول في أجواء البطولة، حيث سيخوض اليوم أولى وحداته التدريبية على ملاعب التدريب المخصصة لبطولة كأس العرب.

وقالَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد: إن المعسكر التدريبي كان جيداَ واستفدنا منه بدنياَ وفنياَ من خلال تكثيف الوحدات التدريبية ومواجهة منتخب مصر أحد أبرز المنتخبات المرشحة لإحراز البطولة.وأضافَ: تمت إضافة اللاعبين (بلند حسن وشوان سيروان) إلى القائمة الرسمية للمنتخب والمتكونة من 23 لاعبا. مبيناَ: ان المحترفين قدما نفسهما بشكل جيد في التدريبات، ومن المنتظر منهما أن يقدما الأفضل لمنتخب الشباب في مباريات البطولة، بعد أن كنا ننتظر تواجد (زيدان إقبال ويوسف أمين) ولكن رفض أنديتهما وقف عائقاَ أمام تواجدهما في البطولة.

واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: طموحنا ينصب على الوصول للجاهزية التامة قبيل مواجهة جزر القمر في أولى مبارياتنا في البطولة يوم غد الاثنين بهدف تحقيق الانتصار وتقديم مستوى متميز، فمباريات البطولة العربية تعد أفضل تحضير لمنتخب الشباب قبل المشاركة في البطولات الآسيوية المقبلة.