الأهداف تغيب عن ديربي بريطانيا بين إنجلترا واسكتلندا

في نهائيات يورو 2020

العواصم ـ وكالات:

انتهى اللقاء المنتظر بين إنجلترا وجارتها اسكتلندا بالتعادل السلبي (0-0)، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020 الجمعة.وارتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط بالتساوي مع التشيك متصدرة المجموعة بفارق الأهداف، فيما حصدت اسكتلندا أول نقطة لها في البطولة بعد الخسارة من التشيك في الجولة الأولى.وباتت اسكتلندا في المركز الرابع بفارق الأهداف عن كرواتيا.وهذا أول تعادل سلبي بين المنتخبين على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.ويبدو أن الاسكتلنديين، تمكنوا من فكّ شيفرة الإنكليز، خصوصاً وأن 14 لاعباً من أصل 26 يلعبون في الدوري الإنجليزي، كما أن المدرب ستيف كلارك صنع اسمه أيضاً في تشيلسي عندما كان مساعداً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وبدأ المدرب غاريث ساوثغايت المباراة بتشكيلة أجرى عليها تعديلين مقارنة مع مباراته الافتتاحية أمام كرواتيا (1-صفر)، بإشراك الظهيرين ريس جيمس ولوك شو، بدلاً من الثنائي كايل ووكر وكيران تريبييه.

وأثارت تشكيلة ساوثغيت جدلاً في المباراة الأولى، عندما منح ثقته لرحيم سترلينغ رغم موسم متعثر مع مانشستر سيتي بطل الدوري، على حساب قائد أستون فيلا جاك غريليش.

لكنه أدخل الأخير بديلاً لفيل فودن في الشوط الثاني، وماركوس راشفورد بدلاً من هاري كاين الذي لم يقدم مستوى عالياً في المباراة.وسيطر المنتخب الإنكليزي على غالبية مجريات الشوط الأوّل، وكان قريباً من التسجيل في مناسبات عدة، أبرزها وأخطرها تلك التي جاءت في الدقيقة 11 من المباراة عندما ارتقى جون ستونز لركنية نفذها مايسون ماونت، فأكملها برأسية من دون أي مراقبة تذكر من الدفاع الاسكتلندي، غير أن القائم الأيسر حرمه من افتتاح التسجيل.وتواصل بناء الهجمات من منتخب «الأسود الثلاثة»، لكن الاسكتلنديين كادوا أن يخطفوا هدفاً، عندما سدد ستيف أودونيل كرة قوية تألق في صدها الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد (30).. وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 48 تحديداً، سدد ماونت كرة من مسافة بعيدة بيمناه حولها الحارس إلى ركنية.وفي الدقيقة 55 أهدر جيمس فرصة عندما سدد كرة من مشارف منطقة الجزاء إثر تمريرة من كاين، علت العارضة.

وأهدر المنتخب الاسكتلندي فرصة خطيرة للتسجيل في الدقيقة 62، عندما ارتدت الكرة من ركلة حرة أمام ليندون دايكس الذي سددها مباشرة، ليبعدها جيمس ببسالة من خط المرمى.ولم يتمكن المنتخب الإنجليزي من تهديد مرمى الاسكتلنديين في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن متوسط عمر تشكيلة منتخب إنجلترا ضد اسكتلندا، هي 25 سنة و31 يوماً، وهي أصغر تشكيلة للأسود الثلاثة على الإطلاق في مباراة في بطولة كبرى.ولفتت إلى أن هذه المباراة الدولية تحمل رقم 32 على التوالي لإنجلترا التي بدأت المباراة مع تشكيلة أساسية جديدة مغايرة للسابقة، في أطول رقم بعد سلسلة من 56 مباراة بين عامي 1990 و1996.

إلى ذلك، قالت شرطة العاصمة البريطانية، إنها اعتقلت 26 شخصا في لندن خلال عملية خاصة بمباراة إنجلترا في بطولة يورو 2020 ضد اسكتلندا، في استاد ويمبلي.وأوضحت الشرطة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أنه تم اعتقال 26 شخصا «بموجب العملية الشرطية لكرة القدم»، بسبب ارتكاب جرائم تشمل الإخلال بالنظام العام، وحيازة سلاح هجومي، والسكر والاعتداء على عناصر الشرطة.وهو ما قالت الشرطة إنه أسفر عن إصابات طفيفة بين عناصرها.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إنها حتى الساعة 10:30 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (21:30 بتوقيت جرينتش) كانت قد اعتقلت 18 شخصا، وكتبت على «تويتر» إن أغلب هؤلاء اعتقلوا في وسط لندن، وفي منطقة استاد ويمبلي».وقالت الشرطة في أعقاب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في ويمبلي، في شمال غربي لندن، إن عددا كبيرا من الأشخاص تجمع في ميدان ليستر بوسط المدينة.وأضافت الشرطة أنه تم إخلاء الميدان، صباح أمس السبت، إلا أن هناك مجموعة من الأفراد، لا زالت موجودة في المناطق المحيطة.

وفي مباراة أخرى، اقتنصت السويد صدارة المجموعة الخامسة مؤقتاً في يورو 2020 بفوزها الثمين على سلوفاكيا.تخطت السويد اختبارها المعقد أمام سلوفاكيا وانتصرت عليها 1-0 .. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد تألق لافت من حارس السويد أولسن ونظيره السلوفاكي دوبرافكا.واستمرت الفرص الضائعة من الجانبين في الشوط الثاني لكن الشباك اهتزت مع الدقيقة السابعة والسبعين عندما ارتكب حارس سلوفاكيا خطأ على البديل كوايسون فاحتسب الألماني سيبرت ركلة جزاء نفذها فورسبرغ بنجاح.

وحاولت سلوفاكيا التعديل بشتى الطرق حتى أنّ حارس المرمى تقدم في آخر دقيقة طمعاً بحصد نقطة لكن تمركز لاعبي السويد الجيد أبقى النتيجة على حالها.ورفعت السويد رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً أمام سلوفاكيا الوصيفة بثلاث نقاط قبل مباراة إسبانيا (نقطة) وبولندا (دون رصيد) المقررة أمس السبت.