التربية البدنية تواصل عميلة الإدامة لملعبي المرحومين علي كاظم وعلي حسين

تستثمر توقف الانشطة بسبب جائحة كورونا

قسم الإعلام والإتصال الحكومي

تواصل ملاكات قسم الأنشطة والبرامج في دائرة التربية البدنية والرياضة عملها لإدامة ملعبي المرحومين علي كاظم وعلي حسين في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي ليكونا جاهزين لاحتضان تدريبات المنتخبات ولكافة الفئات العمرية ولجميع الفعاليات.

وقال مدير القسم الدكتور نجم عبد مطشر : إن موظفي قسم الأنشطة والبرامج استثمروا توقف الأنشطة بسبب جائحة كورونا وعملوا طوال الأسابيع الماضية لكي تظهر الملاعب والقاعات بحلة جميلة عند صدور بيان من خلية الأزمة باستمرار الأنشطة عليها.

وأضاف أن حملات الإدامة مستمرة للملعبين اللذين يستقبلان تدريبات منتخبات الأشبال والشباب والنسوي والصم و البكم وقصار القامة لكرة القدم والمعاقين ومنتخبات ألعاب القوى ولجميع الفعاليات، فضلًا عن الأنشطة والبطولات التي يُقيمها قسم الأنشطة والبرامج والكشافة والمعاقين والقسم النسوي على القاعات والملاعب.

من جانب اخر، أقامَ قسم شؤون برلمان الشباب في وزارةِ الشبابِ والرياضةِ بالتعاونِ مع منظمة العالم الحر للتنمية الاجتماعية، ندوةً إلكترونية تعريفية عن (النظم الانتخابية) عبر تطبيق (Fcc) بمشاركةِ شريحة من الشباب والشابات ومن أعضاء برلمان الشباب، وقدمها المحاضر داود سلمان خضير.

وتناول المحاضر تعريف النظم الانتخابية، مبينًا أن النظام الانتخابي هو ذلك الجزء من قانون الانتخابات المتعلق بآلية تحويل الأصوات التي أدلى بها الناخبون إلى مقاعد في النظام الانتخابي، ثم تطرق إلى معايير النظم الانتخابية، وأن يكون النظام سهل للمواطنين ويراعي مستويات التعليم في كل دولة، وأن الدول التي تحتوي نسبة أمية عالية لاينفع معها النظام المركب والمعقد.

وأوضحَ خضير أن النظام يجب أن يكون دائم لايتغير من انتخابات إلى أخرى ويكون محفزًا على المشاركة ويشجع المواطنين على الانتخابات من خلال تسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على المشاركة في عملية الاقتراع، وأن عملية اختيار النظام الانتخابي هي من أهم القرارات السياسية لأي بلد ومنها العراق، وأن عائلات النظم الانتخابية تتكون من نظم الأغلبية والمختلطة والتمثيل النسبي، متطرقًا إلى كيفية توزيع النظم الانتخابية في العالم. وفي ختامِ الندوة فتح باب الأسئلة للمشاركين التي أجاب عليها المحاضر بشكلٍ وافي.

إلى ذلك، اختتم قسم شؤون برلمان الشباب في وزارةِ الشبابِ والرياضةِ ، دورة بناء السلام والمواطنة الحاضنة للتنوع بالتعاونِ مع شبكة تثقيف الاقران والشباب، قدمها المحاضر مصطفى القشعمي.تطرقَ القشعمي في اليوم الأخير للدورة إلى المكونات الدينية والاختلافات في العراق وحقوق الأقليات في الدستور العراقي وكيفية ممارسة الطقوس لكل الأديان.

مبينًا أنواع الحوار مع الآخر والتي قسمت إلى الحوارات السياسية والدينية والقومية وحوارات حسب الحاجة المعرفية وغيرها من الحوارات، كما وضح أساسيات الحوار ومستوياته وكيف يمكن أن يكون الحوار مفيدًا، فضلًا عن قواعده وأنواعه السلبي والإيجابي.وفي ختامِ الدورة فتح باب المناقشة والسؤال أمام المشاركين، مع توزيع شهادات مشاركة.

هذا واختتمت رسميًا فعاليات «تونس عاصمة الشباب العربي لسنة 2019» وتسلم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال راية بغداد عاصمة الشباب العربي 2021 من وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني التونسية السيدة سهام العيادي ، على هامش حفل أُقيمَ بالمناسبة بالمركز الثقافي والرياضي للشباب في العاصمة تونس ، وذلك بحضور الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس السيد محمد صالح بن عيسى وسفير جمهورية العراق بتونس السيد ماجد اللجماوي والوفد المرافق لهم و وجمهور غفير من ممثلي المنظمات والهيئات الشبابية العربية.

وعَبرَ الوزير درجال في كلمة لهُ بالمناسبة عن سعادتهِ بهذه الملتقيات وما يشكله العنوان من أهميةٍ بالغة لمدننا وشبابنا وتحفيزهم للإبداع والعمل والتضامن الشبابي، فضلًا عن أهمية الدور الإستراتيجي الذي يضطلع به الشباب العربي في بناء حاضر ومستقبل الأوطان وتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدًا أن بغداد العرب ستكون على عهدها مضيف مشرع الأبواب أمام الشباب العربي وطروحاتهم وأفكارهم.