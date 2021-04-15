دوري الصالات والملاعب المكشوفة

بغداد ـ سمير خليل:

عاشت الكرة النسوية في الايام الماضية نشاطا وحيوية ملفتة اذ توزعت الفرق النسوية بين دوري كرة الصالات النسوي ودوري الملاعب المكشوفة النسوي للموسم الكروي 2020 -2021 التي اقامتها اللجنة النسوية في الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم المركزي، وكان مسك الختام اقامة المبارتين النهائيتين لدوري الصالات والساحات المكشوفة اول امس الاثنين حيث توج فريق نادي القوة الجوية بطلا لدوري الصالات بعد تغلبه على غريمه الزوراء بثلاثية نظيفة في المباراة التي احتضنتها قاعة نادي الاعظمية في بغداد، بينما احرزت نساء نادي نفط الشمال بطولة دوري الملاعب المكشوفة بعد تغلبهن على نظيراتهن من نادي فتاة الموصل على اديم ملعب الشعب الدولي بنتيجة ثقيلة قوامها سبعة اهداف مقابل هدف يتيم في المباراة التي حضرها السيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم المركزي اياد بنيان وأمين السر للهيأة التطبيعية محمد فرحان واعضاء اللجنة النسوية في الهيئة بالاضافة للسيد حسين العنكوشي رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي حيث تم توزيع الجوائز على الفائزات في الدوريين الصالات والساحات المكشوفة.

الدكتورة أزهار محمود رئيسة اللجنة النسوية في الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم المركزي ابدت سعادتها لمسيرة مباريات الدوريين اللتان اقيمتا على مرحلتين واضافت:مستوى دوري الصالات يبشر بخير، لدينا لاعبات ذات مستوى عال ونستطيع من خلاله تشكيل منتخب نسوي للمشاركة في البطولات الخارجية، اما في الدوري النسوي للملاعب المكشوفة فكان هناك تفاوت في مستوى اللاعبات،هذا الدوري يحتاج الى الكثير كونه يقام لاول مرة، يحتاج إلى تدريب اكثر بسبب فصل اللاعبات بين اللعبتين بعد ان كانت نفس اللاعبة تلعب كرة صالات وملاعب مكشوفة، حاليا لايسمح للاعبة الملاعب المكشوفة ان تلعب فئة الصالات وبالعكس ومع ذلك نجحنا باقامة مباريات الدوريين ذهابا وايابا ولمرحلتين».واضافت : والمفرح كما ذكرت عن مستوى اللاعبات والفرق فقد اثارت الاعجاب لاعبات ماهرات كطيبة سليم من نادي الزوراء ودرين شوخان من غاز الشمال وزينب عباس من القوة الجوية، ومن الفرق التي اعجبت بها فريق غاز الشمال في دوري الصالات ونفط الشمال للملاعب المكشوفة». وختمت :أوجه شكري وتقديري لمعالي وزيرالشباب والرياضة عدنان درجال والى رئيس الهيئة التطبيعية الاستاذ اياد ابنيان لدعمهما في تفعيل دور العنصر النسوي للنهوض بالرياضة النسوية». اما الكابتن سجاد بسام مدير موقع الكرة النسوي العراقي والذي تابع مباريات البطولتين فقال:الاندية التي شاركت في دوري الصالات كانت ، القوة الجوية و الزوراء و غاز الشمال و البلدي و بلادي، اما الاندية التي شاركت في دوري الساحات المكشوفة فكانت شباب المستقبل ونفط الشمال وفتاة نينوى وبلادي، في دوري الصالات توج الفريق الجوي بالبطولة وحل غاز الشمال وصيفا متقدما على الزوراء الذي حل ثالثا والبلدي رابعا والذي ختم مبارياته بالفوز على بلادي الذي حل خامسا باربعة اهداف لهدف وحيد، واحرزت لاعبة الزوراء طيبة سليم لقب الافضل في دوري الصالات والهدافة الافضل شوخان نور الدين من غاز الشمال برصيد 26 هدفا ، اما افضل حارسة مرمى فكانت فائزة جلال من الجوية».