دوري الكرة الممتاز يفتتح اليوم بلقاء الزوراء والشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتقد نادي الشرطة لخدمات أحمد جلال وحسام جاد الله في مباراة افتتاح الدوري أمام الزوراء المقررة اليوم الأحد في ملعب الشعب الدولي.

وقال المدرب المساعد لفريق الشرطة حسين عبد الواحد إن الفريق جاهز لمباريات الدوري باستثناء غياب اللاعبين احمد جلال وحسام جاد الله بعدما تعرضا للإصابة اثناء التدريبات اليومية وبالتالي سيغيبان لمدة أسبوع كامل.

وتابع: «غياب جلال وجاد الله لن يضعف من عزيمتنا طالما أن الفريق يملك بدلاء لا يقلون عن الغائبين وبالتالي الفريق جاهز للمواجهة، ومباراة الافتتاح برغم أهميتها كمباراة أولى لكن محصلتها النهائية ثلاث نقاط أي حالها حال جميع المواجهات الأخرى».

وأضاف: «الشرطة جاهز تماما للمباراة وسندخل لمنافسات الدوري بطموحنا الكبير للمنافسة على اللقب، والمنافس محترم وكبير وبالتالي المباراة لن تخلو من الصعوبة على الفريقين».

ويخوض الكهرباء مباراته أمام القوة الجوية، في افتتاح منافسات الدوري الممتاز، اليوم من دون محترفيه الأجانب.. وقال مدرب الكهرباء، عباس عطية، «المواجهة الأولى ستكون مع الفريق الأقوى، والمؤهل لإحراز درع الدوري، وبالتالي نحن مطالبون بالاجتهاد أكثر للخروج بنتيجة إيجابية».وأكد افتقاده المحترفين، لعدم وصولهم إلى العراق حتى الآن، بسبب إجراءات تأشيرات الدخول، باستثناء الغاني حسن منساه، وهو الآخر التحق بالتدريبات في وقت متأخر، وغير جاهز للمباراة الأولى.

وأضاف: «وقت الإعداد لم يكن كافيا، وبالتالي ستكون المباريات الأولى صعبة على اللاعبين والأجهزة الفنية.. مع ذلك، نسعى جاهدين لأن تكون نقطة الانطلاق جيدة، وأن نقدم مستوى يليق بكرة الكهرباء». وسيفتتح الموسم اليوم الاحد بلقاء القمة بين الشرطة والزوراء في ملعب الشعب الدولي فيما سيشهد نفس اليوم إقامة أربع مباريات أخرى حيث سيتقابل القوة الجوية والكهرباء في ملعب الجوية، ويستضيف الديوانية فريق النجف والمباريات جميعها في الثالثة عصرا.

ويلتقي فريقا نفط الوسط والسماوة في ملعب كربلاء الدولي في الساعة السادسة مساء فيما ستكون مباراة الميناء والحدود في ملعب الفيحاء في ذات التوقيت.. وسيشهد يوم غد الإثنين إقامة ثلاث مباريات الأولى بين أمانة بغداد وأربيل في ملعب بغداد والثانية بين النفط والصناعات الكهربائية والمباراتين في الساعة الثالثة عصرا في حين تجمع المباراة الثالثة الطلبة ونفط الجنوب في تمام الساعة السادسة مساء.