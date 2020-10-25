درجال يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر العام لتطوير مراكز الموهبة الرياضية

يفتتح مشروع (650) النموذجي الرياضي

إعلام الشباب والرياضة:

برعاية وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وحضور ئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة اياد بنيان وممثل وزير التعليم الدكتور علي حميد وممثل وزير التربية الدكتور فلاح القيسي ورئيس الجامعة المستنصرية الدكتور حميد التميمي ورئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير الرياضية صباح الكناني وعمداء الكليات ورؤساء الاتحادات الرياضية ونخب من الاساتذة والباحثين في الشان الرياضي والشخصيات الرياضية، انطلقت ، على القاعة المركزية في الجامعة المستنصرية فعاليات المؤتمر العام لتطوير مراكز الموهبة الرياضية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ممثلة بالجامعة المستنصرية .

و أمر وزير الشباب والرياضة خلال كلمته الترحيبية بإطلاق مشروع الرؤية للانجاز العالي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهات ساندة عدة، مبينا ان العمل لاجل بناء جيل صحيح وفق الرؤى العلمية قد انطلق فعليا بتجاوز سلبيات الماضي التي صاحبها تزوير الاعمار للاعبين واخطاء كثيرة وان كل ما يجب ان نفعله هو السير بخطى واثقة لتحقيق الانجاز العراقي دوليا لافتا الى ان هذا الاجراء يصاحبه استقطاب الخبرات الاجنبية والكفاءات العراقية باستخدام التكنولوجيا الحديثة .

قدم بعد ذلك مستشار الوزارة لشؤون الرياضة الدكتور حسن علي كريم نبذة تاريخية عن عمل مراكز الموهبة الرياضية وما حققته خلال المدة الماضية في رفد الاندية والمنتخبات الوطنية بلاعبي الفئات العمرية مع شرح وافٍ عن آلية العمل الجديدة وزيادة الرقعة الجغرافية لاستيعاب المواهب مع عروض فديوية توضيحية واختتم حديثة بالاشارة الى الجدوى الاستراتيجية من مشروع الرؤية الذي لخصه بتطور نوعي للرياضة العراقية باتجاه تحقيق ميداليات اولمبية لثمان سنوات مقبلة .

افتتحت بعد ذلك فعاليات المؤتمر لمناقشة البحوث المقدمة من الاساتذة الباحثين وادار الجلسة مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة احمد الموسوي، وابتدات بعرض للدكتور صريح عبد الكريم ثم الدكتورة زمن كريم التي تناولت محاور انتقاء الموهوب ودور درس الرياضة في المدارس والجامعات ومحور الاختبارات البسيطة والمركبة ومراحل التصنيف وفق الفئات العمرية والتأهيل الطبي والعلاجي ومحور الدعم والرعاية فضلاً عن فقرات المداخلة والنقاش .

أختتمت بعد ذلك فقرات المؤتمر على ان تبقى الاتصالات مفتوحة وعملية بتعاون الوزارة مع جميع الباحثين ومن له الامكانية بخدمة ملف الموهبة الرياضية وتطوير القدرات.

من جانب اخر، إفتتح وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، في بغداد، مشروع 650 النموذجي الذي يتضمن نادٍ رياضي للشباب ومطعم صحي وهو الأول من نوعه في العراق.

وقال الوزير «درجال» خلال حفل الإفتتاح ان وجود هكذا مشاريع رياضية في العراق يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز العمل الإحترافي النموذجي في التجديد والخدمات الصحية أيضاً، مشيراً إلى أن وجود المراكز الرياضية يُنمي المواهب في البلد ويحدث نقلة نحو التجديد.. ويُعد هذا المشروع، هو الثاني لمجموعة الحنظل الدولية، في تعزيز مفهوم الشمول الرياضي بعد نادي wolfgym في بغداد.

وقال عضو مجموعة الحنظل الدولية،محمد نوري، أن مشروع 650 يتضمن الغذاء الصحي والرياضة في آنٍ واحد وهي تجربة فريدة والأولى من نوعها في العراق، موضحا ان تسمية المشروع باسم 650 هو لوجود 650 عضلة في جسم الانسان ونعمل على بناء وتحريك هذه العضلات في مكانٍ واحد. وأكد أن النادي الرياضي سيكون مركزاً لتدريب لاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية لأنه الأول من نوعه ويخدم لاعبي كرة القدم والسلة والألعاب الأخرى، كما انه صديق للبيئة، فجميع الأجهزة الرياضية والإنارة وغيرها صديقة للبيئة.