التجارة : تعلن أيقاف التسويق في عدد من المراكز التسويقية في محافظة صلاح الدين

بعد تجاوزها ٦٠٠ الف طن من الحنطة

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن أيقاف التسويق في عدد من مراكزها التابعة لفرع شركة تجارة الحبوب في محافظة صلاح الدين، مشيرة الى ان كميات الحنطة المستلمة في جميع المراكز التسويقية للمحافظة تجاوزت ال ٦٠٠ الف طن.

جاء ذلك في بيان للوزارة “خلال زيارة الوفد الإعلامي لمحافظة صلاح الدين وتنفيذهِ تغطية اعلامية ميدانية لجميع مراكز التسويق في المحافظة”.

وأضاف البيان أن أجمالي كميات الحنطة المسوقة من قبل الفلاحين في جميع المراكز التابعة للمحافظة بلغت ٦٣٤،٨٦٣ ألف طن منذ بداية الموسم التسويقي في المحافظة و لغاية الأول من شهر تموز الجاري .

و لفت البيان ان أجمالي كميات الحنطة المستلمة من الدرجة الأولى بلغت ٥٥٩.٢٧٧ الف طن و ٦٧.٨٨٣ ألف طن من الدرجة الثانية و ٧.٧٠٣ ألف طن درجة ثالثه من أجمالي الكميات المسوقة .

وفي ذات السياق أكد مدير فرع شركة تجارة الحبوب في المحافظة بهاء ناجي العلي ان مواقع التسويق قد بدأت بأستلام الكميات المسوقة من الفلاحين في الخامس عشر من شهر آيار الماضي في جميع المراكز التسويقية التابعة للفرع وتم أيقاف التسويق في كل من صومعة تكريت و مجمع حبوب الدور ومجمع حبوب سامراء في الأول من شهر تموز الجاري وذلك لاستيعابها لكميات أكثر من المقرر ولا تزال العملية التسويقية مستمرة في كل من صومعة الشرقاط ومجمع حبوب بيجي ومجمع حبوب العلم .

مضيفاً أنه تم فتح اكثر من محور من البنزات والبناكر و المسقفات والساحات الخزنية في عدد من مراكز التسويق إضافة إلى مناقلة ٢٥ الف طن من الحنطة إلى مجمع حبوب التاجي وذلك لاستيعاب كميات اكثر من الحنطة في باقي مراكز التسويق .

لافتاً أنه تم تجهيز مطاحن المحافظة بأكثر من سبعة آلاف طن من الحنطة المسوقة من الفلاحين لهذا العام للحصة الخامسة من العام الجاري أي توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية لحصة شهر آيار الماضي حيث بلغت نسبة التجهيز ٥٠٪ من الكميات المقررة .

مؤكداً أنه تم إجراء تجربة الطحن لعينات من الحنطة المسوقة خلال الموسم الحالي في عدد من المطاحن الحكومية وقد اثبتت النتائج نجاح عملية الخبازة وبشكل جيد .

مشيراً إلى أن عملية التسويق هذا العام قد أثبتت نجاحها منذ بداية الموسم وذلك من خلال التنسيق المشترك فيما بين إدارة الفرع ومراكز التسويق وبين الشعب الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وذلك من خلال تنظيم العمل في المراكز التسويقية وتحقيق أنسيابية عالية في عملية التسويق .

مبيناً أنه تم اعتماد العمل بنظام الرقم السري لهذا الموسم أثناء إجراء عملية الفحص المختبري وذلك بعد سحب النماذج من قبل احد الفاحصين وبأشراف لجنة الرقابة التجارية حيث تزود العينة برقم سري قبل إرسالها للفحص وبعد ظهور النتائج تعاد مرة ثانية إلى اللجنة لتثبيت النتائج عليها من قبل اللجنة المختصة وذلك ضماناً لعدم التلاعب في تحديد نوعية الحنطة .

وأشار إلى أنه تم رفض الحنطة الغير مطابقة للمواصفات القياسية التي أعتمدتها الشركة وفق خطة التسويق المركزية بعد إجراء الفحص المختبري لها والتأكد من عدم صلاحيتها للتسويق ، حيث جاءت أسباب الرفض أما بسبب زيادة نسبة الرطوبة او ولوجود إصابة حشرية و زيادة نسبة التفحم فيها وبلغ أجمالي السيارات المرفوضة ٢٤٣١ سيارة .

منوهاً أن هذا الموسم قد شهدَ وفرة بالانتاج ويعود ذلك لزيادة وعي الفلاح من خلال زراعتة لبذور الحنطة ذات نوعية جيدة و كذلك توفر الظروف المناخية المناسبة لزراعة الحنطة في المحافظة و كذلك مكافحة الادغال قد ساهم بشكل او بآخر في تحسن نوعية وكمية الحنطة .

وعلى صعيد متصل لفت مدير الفرع إلى أنه تم تجهيز وكلاء المواد الغذائية في المحافظة بكمية ٦.٦٥٨ الف طن من مادة الرز المستورد لتوزيعه ضمن حصة شهر آيار حيث بلغت نسبة التجهيز ٩٩٪ من أجمالي الكميات المقررة

ومن الجدير بالذكر أن عملية التسويق في عموم محافظات البلاد تخضع لعمليات الاشراف والمتابعة من قبل السادة وكلاء الوزارة والمدراء العامون وذلك بحسب توجيه وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري لمعالجة المعوقات والمشاكل التي قد تعترض عملية التسويق و ايجاد الحلول المناسبة لها، حيث تتولى مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة زهرة شيبان حمادي الإشراف ومتابعة عملية التسويق في جميع المراكز التسويقية في محافظة صلاح الدين و كذلك التنسيق مع مجلس المحافظة والجمعيات الفلاحية وذلك لانجاح الموسم التسويقي الحالي الذي يشهد تصاعد في وتيرة استلام المحصول وبالرغم من الظروف الصحية التي يمر بها بلدنا العزيز من جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة .