مسلسلات رمضان 2020 الكوميدية.. لم تُضحك أحدا!

الصباح الجديد – متابعة:

في كل عام ينتظر المشاهدون نجومهم المفضلين في الدراما الساخرة والكوميدية، ليضفوا جو المتعة والمرح لأيام رمضان المبارك.

في هذا العام هناك نجوم اعلن عن مشاركتهم مثل عادل امام وناصر القصبي اضافة الى عدة اعمال كوميدية لأبطال اخرين، لكن بالنتيجة لم تحظ هذه الاعمال بإعجاب الجمهور لأنها وقعت في فخ التكرار مثلما حدث مع ناصر القصبي حيث جاء مسلسل مخرج وكأنه اكمال لسلسلة “طاش مطاش”.

الفخ نفسه وقع فيه زعيم الكوميديا المصرية، عادل إمام في مسلسل “فالانتينو”، بل وبشكل أكبر، حيث بدا كمن يستند على جماهيريته وتاريخه العريض فقط في مواجهة ضعف كوميدي واضح في سيناريو الكاتب أيمن بهجت قمر، وحلولاً إخراجيةً عاجزة للمخرج رامي إمام، وافتقاد أبطال العمل القدرة على إيجاد مفردات جديدة للضحك تناسب روح العصر، وتناسب المشاهدين الذين باتوا هم من يبتكرون النكات على السوشيال ميديا، وباتت مهمة إضحاكهم تتطلب المزيد من الجهد.

بقية المسلسلات مثل “رجالة البيت” و”عمر ودياب” و”اتنين في الصندوق”، كان الإصرار فيها واضحاً على إستعمال “إفيهات” السوشيال ميديا التي بات يحفظها أغلب المشاهدين عن ظهر قلب. ولكن يبقى مسلسل “اتنين في الصندوق” أكثر المحاولات الكوميدية جدية من بين تلك الأعمال.