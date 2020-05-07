جامعة البصرة تقيم ندوة دولية الكترونية في مناهج الفنون الجميلة

بمشاركة 70 باحثا من جامعات محلية وعربية

البصرة – سعدي السند:

أقامت كلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة ندوة دولية الكترونية في مناهج الفنون الجميلة – الواقع والطموح.

وتضمنت الندوة سبعة محاور وقدم 70 باحثا من مختلف الجامعات العراقية والعربية، مقالاتهم واراقهم البحثية حسب 7 محاور تناولتها الندوة، وتضمنت مواضيع في استخدام الوسائط التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الفنون الجميلة فضلا عن تطوير مناهج التربية الفنية وسبل الارتقاء بها . كما تطرقت الندوة الى مناقشة التعليم الالكتروني ودوره في تطوير قابليات الطلبة على التعلم. وبين بعض البحوث التي ناقشتها الندوة ان التعليم الالكتروني، بات ضرورة مهمة لمواكبة التطورات في العالم بوسائله المتعددة

وأوصت الندوة بضرورة اعادة النظر بمناهج الفنون الجميلة لما يتناسب مع التغيرات والتطورات التقنية في العالم وضرورة خلق برنامج عمل و بيئة تعليمية يمكن من خلالها رفع المستوى التقييمي لاداء المؤسسة التعليمية على وفق مؤشرات الجودة العالمية فضلا عن ادخال مفردات دراسية حديثة ضمن المناهج الدراسية لكافة تخصصات الفنون الجميلة ومنها مادة تقنيات الفن الرقمي والتاكيد على استمرار العمل بالتعليم الالكتروني حتى بعد رفع الحظر الى جانب وسائل التعليم التقليدي واصدار تعليمات وضوابط للعمل به. .

وكانت محاور الندوة تخص مواكبة مناهج التربية الفنية للتطورات العالمية وسبل الأرتقاء بها و منهجية البحث العلمي للفنون الجميلة و دراسات مقارنة في مناهج الفنون ودور الوسائل التقنية الحديثة في تطوير الفنون الجميلة والتعليم الالكتروني واثره في تطوير قابلية الطلبة وسياسات تطوير مناهج الفنون الجميلة.