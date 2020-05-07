هيفا وهبي تتقدم ببلاغ ضد مدير اعمالها السابق محمد وزيري

الصباح الجديد – وكالات:

تقدّم ياسر قنطوش محامي الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ببلاغ ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعد استيلائه على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، ووضعها في حسابه الخاص.

وكشف المحامي ان هيفا كانت وكّلت وزيري لينوب عنها بالتفاوض مع بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال، وتسلم بدلاتها وإعطاء الإيصالات في دولة مصر، واتّهم المحامي قنطوش محمد وزيري بحصوله على مبلغ ٦٣ مليون جنيه أي ما يقارب الاربعة ملايين دولار أميركي.

واعربت وهبي عن صدمتها واسفها لما حدث لانها كانت تأتمنه على اموالها والعقود الفنية التي تعرض عليها، وانها لم تبخل عليه بشيء وكانت يتقاضى اجر جيد جدا ولم يحتج الى القيام بتلك الفعلة.

وقال ياسر في البيان: “استولى على مبالغ مالية كبيرة نظير قيمة الحفلات و البرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين و بدلا من تسليمها للشاكية، كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص بهدف الإضرار بالشاكية والاستيلاء على أموالها”.

واضاف في البيان: “الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائنا للأمانة مستغلا التوكيل المحرر له من قبل الشاكية على الرغم من أنه يتقاضى أجر نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية و بذلك يكون المشكو في حقه مرتكبا الجريمة حسب المادة 341 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.