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“الثلاثية المقدسة” في أمسيات روحانية لدار الأوبرا المصرية

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الصباح الجديد – وكالات:
تتابع دار الأوبر المصرية مبادرتها الإلكترونية التي تحمل عنوان “خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك” بمجموعة أمسيات روحانية تشارك بها في “الأجندة الرقمية” لشهر رمضان. وتبث القناة الرسمية لدار الأوبر المصرية على موقع “يوتيوب” سهرات رمضانية من بينها أغنية “الثلاثية المقدسة”، التي تعد أحد أهم أعمال كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم، وهي من ألحان رياض السنباطي، وكلمات صالح جودت، وأداء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو، صلاح غباشي، بمشاركة المطربين: آمال ماهر ومي فاروق وريهام عبد الحكيم وآيات فاروق ووليد كما ومحمد سلطان وأمنية سمير. كذلك تقدم القناة سهرة دينية لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو، شريف محيي الدين، مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو، صلاح غباشي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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