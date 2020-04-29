طبيب يحذر من مخاطر تجاهل وجبة السحور

الصباح الجديد – وكالات:

بعض الأشخاص لم يعطوا اهتماماً كافياً بوجبة السحور، التي تعد من الوجبات المهمة في شهر رمضان المبارك، ظنا منهم أنّ تناول الطعام ثم الخلود إلى النوم، يؤدي إلى زيادة الوزن.

يقول الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، في تصريحات خاصة لموقع الكونسلتو، إن وجبة السحور من العادات الأساسية التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان، لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها خلال فترة الصيام، وعدم تناول وجبة السحور، يتسبب بالعديد من الأضرار على الصحة العامة، مثل فقدان الوعي، وعدم القدرة على الحركة، وايضاً الخمول والكسل

في حال الإكتفاء بوجبة الإفطار خلال رمضان، فسوف يصاب الجسم بالضعف ولن تتمكن أجهزة الجسم من العمل بشكل جيد، بما فيها الجهاز المناعي، ولذلك تزداد فرص الإصابة بالأمراض.

كما يتسبب بالإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي خلال فترة الصيام واضطرابات في حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى الشعور بتقلصات وانتفاخات والإصابة بالإمساك.

وأيضاً لسحور صحي، يفضل تنازل وجبة صغيرة، وعدم تناول أطعمة دسمة تسبب مشاكل وأمراض في الجهاز الهضمي، كما تجنب المشروبات الغنية بالكافيين إذ أنه يزيد من جفاف الجسم، ولذلك ينصح بعدم تناوله قبل الصيام.