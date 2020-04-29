ياسمين عبد العزيز وحكايتها مع “ونحب تاني ليه”

الصباح الجديد – وكالات:

استعانت الفنانة ياسمين عبد العزيز بمؤلف مسلسلها الجديد “ونحب تاني ليه” للرد بشكل حاسم على أنباء تطابق أحداث مسلسلها مع حياتها الشخصية عقب طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، مؤكدة أنها تعبت من نفي هذه الشائعة.

وشاركت ياسمين منشور المؤلف عمرو محمود ياسين الذي يقول فيه: الجدير بالذكر إن قصة مسلسل ونحب تاني ليه، قصة كنت كتبتها من حوالي سنتين كمعالجة، بعنوان الست آيات، ولم اكن اعرف الابطال المناسبين للقصة.

وعلقت ياسمين، نافية وجود أي صلة بين قصة المسلسل وبين حياتها الشخصية، وكتبت: اخبرهم لأني تعبت. فرد عليها: انا بالفعل ارد بهذا المنشور.

يذكر أن ياسمين تجسد في المسلسل شخصية فنانة تشكيلية ومهندسة ديكور تحاول إضفاء أجواء رومانسية على علاقتها الزوجية مع مخرج الإعلانات عبد الله الروبي ويجسد شخصيته الفنان شريف منير، ولكنه يصدمها بالطلاق، وبعد الانهيار تضعها المصادفة أمام قصة حب جديدة، وهي تفاصيل متشابهة مع حياتها الخاصة حيث صدمت الجميع بإعلان طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة الذي تزوج لاحقا الفنانة ريهام حجاج، وكشفت ياسمين بعدها عن علاقة حب تجمعها بالفنان الشاب أحمد العوضي.

المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي.