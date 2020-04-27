أول فيديو نُشر على “يوتيوب” قبل 15 عاما مدته 18 ثانية فقط!

الصباح الجديد – وكالات:

مهّد أول فيديو حُمّل على “يوتيوب” قبل 15 عاما، مدته 18 ثانية فقط، الطريق لنجاح منصة الفيديوهات الشهيرة حتى يومنا هذا.

ويُصادف يوم الخميس المقبل الذكرى السنوية لمقطع فيديو بعنوان “أنا في حديقة الحيوان” (Me at the zoo)، والذي شاركه المؤسس المشارك للموقع، جاويد كريم، في 23 أبريل نيسان عام 2005. ويظهر في الفيديو واقفا أمام حظيرة فيلة في حديقة حيوان “سان دييغو”، حيث قال للكاميرا إن هذه الحيوانات لديها “خراطيم طويلة حقا”.

وعلى الرغم من كونه بسيطا وقصيرا، شوهد الفيديو أكثر من 90 مليون مرة، منذ ظهوره لأول مرة قبل 15 عاما. وكان الفيديو مجرد بداية لما هو عليه موقع “يوتيوب” اليوم. حيث صار وجهة الفنانين والموسيقيين والمبدعين لمشاركة أعمالهم وعرضها للملايين – وربما المليارات من الناس.

وبعد عام من ظهور فيديو “أنا في حديقة الحيوان”، قام كريم وزملاؤه المؤسسون ببيع المنصة لشركة “غوغل” مقابل 1.65 مليار دولار.

واليوم، يزور موقع “يوتيوب” أكثر من ملياري مستخدم يقومون بتسجيل الدخول كل شهر، وفقا للموقع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وُجد أن المنصة تجني المال من خلال السماح بتشغيل الإعلانات على مقاطع الفيديو، التي تروج لعلاجات “كوفيد 19” المزيفة.