فورد تودع إحدى أشهر سياراتها!

الصباح الجديد – وكالات:

تناقلت عدة مواقع وصفحات إنترنت أخبارا تشير إلى أن شركة فورد قد تتخلى عن إنتاج سيارات Focus RS التي تعد من أكثر السيارات المتوسطة الحجم مبيعا في العالم.

وتشير بعض التسريبات إلى أن فورد قد توقف إنتاج هذه المركبات كونها ستنشغل في العامين المقبلين بتطوير نماذج جديدة من سيارات Focus و Fiesta وRanger Raptor التي تدر عليها أرباحا هائلة، فيما تؤكد تسريبات أخرى أن إيقاف إنتاج Focus RS مرتبط بأسباب تقنية.

وكانت مواقع مهتمة بشؤون السيارات ذكرت في وقت سابق أن التركيز الأساس في شركة فورد في الأعوام المقبلة سينصب على تطوير 18 انموذجا من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، بما فيها سيارات Mustang Mach-E الكروس أوفر.

كما يفترض أن تطلق فورد حتى عام 2022 انموذجا معدلا عن Mustang الكهربائية التي كشفت عنها مطلع هذا العام، لكن بهيكل سيدان رياضي، ومحرك هجين بعزم 400 حصان. وزودت هذه السيارة بعجلات رياضية بمقاس 19 إنش، ومحرك توربيني بعزم 280 حصانا وسعة 2.3 ليتر، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.7 ثانية، إضافة لعلبة سرعة أوتوماتيكية بست مراحل، ونظامي دفع، نظام دفع أمامي، ونظام دفع رباعي رياضي.