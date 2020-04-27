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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • بيرس مورغان ينعت ترامب بالمجنون والاخير يعاقبه بإلغاء متابعته

بيرس مورغان ينعت ترامب بالمجنون والاخير يعاقبه بإلغاء متابعته

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الصباح الجديد – وكالات:
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب متابعة الصحفي بيرس مورغان من موقع تويتر، بعد انتقاده أسلوب الرئيس “المجنون” في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن بيرس، البالغ من العمر 55 عاما، انتقد في مقال كتبه ما صرح به ترامب بشأن إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة “كوفيد-19”.
وتحدث الرئيس، الخميس، عن فرضية “حقن” الجسم بمواد معقمة لمحاربة كورونا، كما اقترح “الأشعة فوق البنفسجية” أو “ضوء قوي جدا” يمكن توجيهه إلى “داخل الجسم” لمكافحة المرض. وفي أعقاب ذلك، اتهم عدد من الأخصائيين ترامب بـ”عدم المسؤولية، لطرحه هذا الاقتراح الخطير”، فيما دعاه البعض إلى “التوقف عن التنظير”.
وبدأ الصحفي المخضرم بيرس عموده، المنشور على موقع “ديلي ميل”، بدعوة ترامب إلى “إغلاق فمه”، منتقدا الرئيس الأميركي لاستغلاله منصبه في بث “نظرياته المجنونة حول كيفية التغلب على الفيروس”.
وأضاف “حوّل زعيم العالم الحر جلسة الإحاطة اليومية بشأن كورونا إلى حصة للترويح الذاتي ومهاجمة المعارضين ومحاولة الدفاع عن أخطائه التي قام بها منذ ظهور كورونا”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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