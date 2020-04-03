طهاة إيطاليون يفاجئون الخبراء بطبقهم المفضل

يقوم العلماء الروس بمساعدة الأطباء الإيطاليين بمحاربة فيروس “كورونا”، وحاول الإيطاليون شكر زملائهم الأجانب عن طريق تحضير الطبق الشهير، حساء “بورش”.

وتشتهر شوربة بورش في كل من روسيا وأوكرانيا وليتوانيا وبيلاروسيا، كما يعده الروس طبقا تقليدياً ومن بين المقادير الأساسية الشمندر والملفوف والبطاطس واللحم.

ونشر عالم الفيروسات الروسي، ألكسندر سيميونوف، صورة للافتة وضعها الطهاة الإطاليين في المطعم أمام وجبة البورش التي تقول: “اعذرونا هذه تجربتنا الأولى (في تحضير الطبق)”.وقال سيميونوف، إن الطبق لا يشبه طعم الشوربة الأصلية، لكنه لذيذ وجميع الخبراء الروس سعداء للغاية به.

وأضاف سيميونوف، “لقد اشتاق الجميع لطعام المنزل، لذا تم تحضير الطبق في وقته المناسب تماما”، ووصفه العالم، بأنه حفلة صغيرة ومفاجئة كبيرة لنا جميعا.

وقام فريق من العسكريين الروس والإيطاليين المختصين، بمعالجة وتطهير صحي كامل لثلاثة منازل للمسنين في مدينتين إيطاليتين.