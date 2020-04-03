  • السبت , 4 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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طهاة إيطاليون يفاجئون الخبراء بطبقهم المفضل

منوعات
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يقوم العلماء الروس بمساعدة الأطباء الإيطاليين بمحاربة فيروس “كورونا”، وحاول الإيطاليون شكر زملائهم الأجانب عن طريق تحضير الطبق الشهير، حساء “بورش”.

وتشتهر شوربة بورش في كل من روسيا وأوكرانيا وليتوانيا وبيلاروسيا، كما يعده الروس طبقا تقليدياً ومن بين المقادير الأساسية الشمندر والملفوف والبطاطس واللحم.

ونشر عالم الفيروسات الروسي، ألكسندر سيميونوف، صورة للافتة وضعها الطهاة الإطاليين في المطعم أمام وجبة البورش التي تقول: “اعذرونا هذه تجربتنا الأولى (في تحضير الطبق)”.وقال سيميونوف، إن الطبق لا يشبه طعم الشوربة الأصلية، لكنه لذيذ وجميع الخبراء الروس سعداء للغاية به.

وأضاف سيميونوف، “لقد اشتاق الجميع لطعام المنزل، لذا تم تحضير الطبق في وقته المناسب تماما”، ووصفه العالم، بأنه حفلة صغيرة ومفاجئة كبيرة لنا جميعا.

وقام فريق من العسكريين الروس والإيطاليين المختصين، بمعالجة وتطهير صحي كامل لثلاثة منازل للمسنين في مدينتين إيطاليتين.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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