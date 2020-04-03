لغز الرغوة التي تمزّق كورونا بنصف دقيقة

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كيف يمكن لما حجمه 0.000125 من الملليمتر، وأصغر بآلاف المرات من الخلية، أن يكون مؤذيا إلى درجة الفتك السريع بكائن كالإنسان، بينما نراه ضعيفاً جداً أمام رغوة تخرج متقوقعة من الصابون كما زبد البحر، فتمزق بنيته وتدمره بثوان معدودات، بالكاد نصف دقيقة على الأكثر؟

نجد الجواب على هذا اللغز في تجربة سهلة ورخيصة، تطلب منك أن تسكب قليلاً من الزيت بوعاء فيه ماء، لترى أنه لا يتحلل ويختلط فيه، بل يستقر أسفل الماء منفصلا عنه تماما، أن الماء لا يذيب الزيت الموضوع فيه، ولا يغسله أيضاً من أي مكان، كاليدين مثلا، بل يمر فوقه ولا يجرف منه شيئا. أما اذا وضعت بعض الصابون في الماء المحتوي على الزيت، فستجد أن الزيت ذاب مغسولا في الخليط.

كورونا المستجد، ولد متحدراً من عائلة له فيها أقرباء مفترسون، يتعايشون مع البشر والثدييات الأخرى منذ آلاف، وربما ملايين السنين، على حد الوارد بسيرته، إلا أنه أشرسها فتكا، لأن “جينومه” المكوّن من 30 جينا، تغلفها دهون وبروتينات، هي فيه كالزيت الذي يلصقه بالأشياء، ومنها الأيدي، ولأن الماء لا يكفي وحده لإذابته عنها وغسله منها، لذلك كان الصابون هو الحل لتمزيق غلافه وتفتيته إلى أشلاء، وبعدها يغسلها الماء ويغسل بقاياه، ويمضي بها إلى مثواها الأخير عبر أنابيب الصرف الصحي والمجارير.