مفاجأة جديدة من هاري بوتر للأطفال

الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت مؤلفة سلسلة هاري بوتر البريطانية جيه كيه رولينغ أنّه في إطار المساعدة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، فإنها خفضت رسوم الترخيص لكتابها، وبات بإمكان المعلّمين تسجيل قراءاتهم من هذه الكتب، ونشر مقاطع فيديو لذلك على المنصات التعليمية، من دون الحاجة إلى دفع الرسوم المتعلقة بالترخيص.

ولفتت رولينغ، إلى أن الجزء الأول من السلسلة “هاري بوتر وحجر الفيلسوف” سيكون متاح مجاناً في جميع أنحاء العالم ككتاب رقمي وصوتي خلال شهر أبريل نيسان الجاري في إطار مبادرة لمساعدة الأهالي والمدرسين والقائمين على الرعاية للترفيه عن الأطفال المحبوسين في منازلهم.

جدير بالذكر أنّ سلسلة هاري بوتر، لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم في مجال أدب الطفل، إذ بيعت منها ما يقرب من 500 مليون نسخة، تُرجمت إلى 80 لغة، وحققت سبعة مليارات دولار في شباك التذاكر.