  • الأحد , 5 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

“ارجع اليّ” اخر اغنية لليندسي لوهان

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الصباح الجديد-وكالات:

عادت النجمة الأميركية “​ليندسي لوهان​” إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتجابها عنها لمدة وإغلاق حساباتها وذلك منذ يومين وأعلنت من خلالها عن تحضيرها لطرح اغنية جديدة بعنوان “Back To Me” .

وشوّقت ليندسي متابعيها عبر مشاركتها فيديو ترويجيا قصيرا لأغنيتها وكتبت: “الأغنية تدور بشأن إعادة اكتشاف الذات وقبولها، وإغلاق الضوضاء، والمضي قدمًا ورمي الماضي خلفك، بينما تعيش اللحظة الراهنة”.

من جانب اخر انتشرت شائعات تفيد وجود علاقة برجل الأعمال الإماراتي ​بدر شماس​، حيث تواجد الثنائي معًا في جزيرة موريشيوس.

وعلى وفق ما نقله مصدر مقرب، يُقال أن الثنائي بدآ المواعدة قبل عدة أشهر، حيث التقيا لأول مرة في مهرجان دبي للموسيقى في شهر فبراير شباط الماضي، وتبدو ليندسي سعيدة ومتحمسة لمستقبلهما معًا.

وفي وقت لاحق، نشرت لوهان صورة تجمعها بحبيبها المفترض وشقيقتها آلي لوهان، وأعضاء فرقة باستيل، وعلَّقت على الصورة: “ليلة جميلة مع آلي وحبيبي بدر، إنها ليلة سحرية جميلة”، لكن ما أثار الاستغراب، حذفها للصورة لاحقاً.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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