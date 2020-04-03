افادت وسائل اعلام عالمية ان النجمة ​كاردي بي​ قد نقلت الى المستشفى بسبب شعورها بآلام حادة في المعدة، وذلك من اجل القيام بالفحوصات الطبية المطلوبة. الجدير ذكره ان كاردي بي كانت نشرت مؤخرا مقطع فيديو على صفحتها الخاصة لتتحدث مع جمهورها، حيث خرجت في العديد من الفيديوهات المباشرة لتتحدث عن كورونا وجلوسها في المنزل.

وظهرت كاردي بي مستاءة حيث وضعت أمامها أطباق الطعام وبكت وهي تقول “المفروض أن أكون في مطعم السوشي الآن”، ما أثار موجة من السخرية ضدها. يذكر ان عدد من الفنانين نشروا صورا لهم ومهم يلازمون البيت ويقدمون النصح لجمهورهم ببقائهم في بيوتهم تحسبا لانتشار فيروس كورونا.