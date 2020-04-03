  • السبت , 4 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

كاردي بي

الصفحة الأخيرة
التعليقات على كاردي بي مغلقة
116 views

افادت وسائل اعلام عالمية ان النجمة ​كاردي بي​ قد نقلت الى المستشفى بسبب شعورها بآلام حادة في المعدة، وذلك من اجل القيام بالفحوصات الطبية المطلوبة. الجدير ذكره ان كاردي بي كانت نشرت مؤخرا مقطع فيديو على صفحتها الخاصة لتتحدث مع جمهورها، حيث خرجت في العديد من الفيديوهات المباشرة لتتحدث عن كورونا وجلوسها في المنزل.

وظهرت كاردي بي مستاءة حيث وضعت أمامها أطباق الطعام وبكت وهي تقول “المفروض أن أكون في مطعم السوشي الآن”، ما أثار موجة من السخرية ضدها. يذكر ان عدد من الفنانين نشروا صورا لهم ومهم يلازمون البيت ويقدمون النصح لجمهورهم ببقائهم في بيوتهم تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة