أعلنت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ أنها ملتزمة بالحجر المنزلي منذ ثلاثة أسابيع إلى اليوم. وطلبت داليدا في مقطع فيديو لها نشرته في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من جمهورها أن يحموا أنفسهم بأن يلازموا بيوتهم وتمنت عليهم أن يشاركوها تعليقاتهم بعد متابعتهم للحلقة الأخيرة التي عرضت الليلة من مسلسل “سر واكشاف الاسرار” كل العاملين عليه. وذيّلت داليدا الفيديو بتعليق كتبت فيه: “مع انتهاء مسلسل سر وانكشاف الاسرار بيبقى في سر واحد مخبى ورا النجاح وهو تعب وجهد كل من المنتجين سامح ونهلا والفنيين والتقنيين والمخرج مروان بركات وزملائي الممثلين الذين شاركوا بهذا العمل. الف تحية من القلب للمجهود وانشاء الله نلتقي عن قريب.