  • السبت , 4 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

داليدا خليل

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أعلنت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ أنها ملتزمة بالحجر المنزلي منذ ثلاثة أسابيع إلى اليوم. وطلبت داليدا في مقطع فيديو لها نشرته في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من جمهورها أن يحموا أنفسهم بأن يلازموا بيوتهم وتمنت عليهم أن يشاركوها تعليقاتهم بعد متابعتهم للحلقة الأخيرة التي عرضت الليلة من مسلسل “سر واكشاف الاسرار” كل العاملين عليه. وذيّلت داليدا الفيديو بتعليق كتبت فيه: “مع انتهاء مسلسل سر وانكشاف الاسرار بيبقى في سر واحد مخبى ورا النجاح وهو تعب وجهد كل من المنتجين سامح ونهلا والفنيين والتقنيين والمخرج مروان بركات وزملائي الممثلين الذين شاركوا بهذا العمل. الف تحية من القلب للمجهود وانشاء الله نلتقي عن قريب.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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