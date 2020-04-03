“أسبوع الموضة الروسية” في موسكو بتقنية أونلاين

الصباح الجديد-وكالات:

سيقام المهرجان السنوي “أسبوع الموضة الروسية (Mercedes-Benz Fashion Week Russia) يومي الرابع والخامس من أبريل نيسان الجاري في موسكو بتقنية “أونلاين”، على الموقع الإلكتروني لشركة Megogo التي تولت تنظيم المهرجان العام الجاري، بعد أن اتخذت جمعية الموضة الوطنية الروسية قرارا بإلغاء عرض الأزياء بمشاركة المشاهدين والذي كان يفترض أن يقام في الفترة ما بين 31 مارس اذار الماضي والثالث من أبريل نيسان الجاري.

وستتاح لمستخدمي الإنترنت من هواة الموضة فرصة للاطلاع على أحدث نماذج الأزياء التي أعدها مصممو الأزياء لمهرجان “أسبوع الموضة الروسية.”

وسيجري عرض نماذج الأزياء ومجموعاتها بالكامل على مدى شهر أبريل نيسان كله. لذلك تم تخصيص فريق يضم عشرة أشخاص من عارضات وعارضي الأزياء والمصورين ومزيني الوجوه الذين تولوا بث الإنترنت وإعداد الفنانات والفنانين لعرض الأزياء عن بعد.

وقال رئيس جمعية الموضة الوطنية الروسية، ألكسندر شومسكي، إن صناعة الموضة الروسية قد بعثت إلى هواة الموضة برسالة تقول “ابقوا في منازلكم” (stayhome).